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Balıkesir'de ağustos ayında toplam 2 bin 82 konut satıldı

Balıkesir'de ağustos ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 949 ilk el, bin 733 ikinci el olmak üzere 2 bin 82 konut satıldı. Türkiye genelinde ise ağustos ayında ilk el 44 bin 378 ve ikinci el 83 bin 32 olmak üzere ağustos ayında toplam 127 bin 410 konut satışı olduğu açıklandı.

Balıkesir'de ağustos ayında toplam 2 bin 82 konut satıldı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında azalarak 44 bin 378 oldu. İkinci el konut satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 oranında azalarak 83 bin 32 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,2 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 22 BİN 131, DİĞER KONUT SATIŞLARI 105 BİN 279 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ağustos 7,2 oranında artarak 22 bin 131 oldu. Diğer konut satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 oranında azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4 diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak gerçekleştiği açıklandı.

YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA BİN 938 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak bin 938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleştiği açıklanırken, ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldığı açıklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir konut satış tüik
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