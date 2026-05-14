Altının kilogram fiyatı 6 milyon 860 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 860 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek 6 milyon 876 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 828 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 794 milyon 910 bin 375,55 lira, işlem miktarı ise 1431,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 152 milyon 182 bin 642,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.843,71
6.844,66
% -0.04
17:58
Ons Altın / TL
212.833,18
212.908,67
% -0.05
18:13
Ons Altın / USD
4.684,51
4.685,07
% -0.09
18:13
Çeyrek Altın
10.949,93
11.191,01
% -0.04
17:58
Yarım Altın
21.831,43
22.382,03
% -0.04
17:58
Ziynet Altın
43.800,93
44.628,40
% -0.04
17:58
Cumhuriyet Altını
45.066,00
45.750,00
% -0.15
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

