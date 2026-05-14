Mustafa Destici emekli için 10 bin TL çıkışı! ‘Neden’ diye sordu

Milyonlarca emeklinin derdi geçim sıkıntı. Aylıkların düşük kalmasından dolayı sorunlarını sık sık sorunlarını dile getiren emekliler için Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, açıklamada bulundu. Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

“EKONOMİMİZ KIRILGAN”

Destici AK Parti hükümetine, “Emekli ikramiyeleri neden enflasyon oranında artırılmıyor?” şeklinde sorusuna yöneltip şu ifadeleri sarf etti:

“Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 bandından yüzde 26 bandına yükseltti. Bu, enflasyonun düşmediği ya da çok yavaş düştüğü anlamına gelir. Enflasyon düşmeyince gıda fiyatları da yalnızca enflasyon oranında kalmıyor, onun çok daha üzerinde artıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli iniş çıkışlar ve mobil eşel sistemi bütün piyasayı olumsuz etkiliyor. Çünkü bizim ekonomimiz kırılgan. Bu kırılganlığın iki temel sebebi var; biri dış ticaretten kaynaklanan cari açık, diğeri bütçe açığıdır. Bunların üzerine bir de yüksek faiz eklenince en büyük mağduriyeti düşük gelirli dezavantajlı kesimler yaşıyor.”

"NEDEN ARTIRILMIYOR?”

Mustafa Destici, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, 2023 Temmuz’da yapılan haksızlığın ortadan kalkması gerek diyerek şunları söyledi:

“Çalışanla emekli arasındaki denge üçte iki seviyesindeydi, bugün üçte bire düşmüş durumda. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Ayrıca emekli ikramiyeleri konusunda da soruyoruz: Neden enflasyon oranında artırılmıyor? Eğer enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin TL olması gerekiyordu. Ramazan ayında artırılmadı ve 4 bin TL verildi. Önümüzde Kurban Bayramı var. En azından vatandaşımızın ve emeklilerimizin kurban kesebilmesine yardımcı olunmalıdır"



ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savunan Destici, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Temmuz ayında herkes zam alacak ama asgari ücretli olduğu yerde sayacak. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi yüzde 26. Bunun en azından bir kısmı, örneğin yarısı, asgari ücrete yansıtılabilir. Nasıl memurun maaşına ilk altı aylık enflasyon farkı zam olarak yansıyorsa, nasıl emeklinin maaşına zam olarak yansıyorsa, nasıl kamu işçisinin ve belediye işçisinin maaşına zam olarak yansıyorsa, asgari ücretlinin maaşına da zam olarak yansıtılmalıdır”