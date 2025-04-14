Altının kilogram fiyatı haftanın ilk günün azalarak kapattı

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 956 bin lira, en yüksek 3 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 962 bin lira oldu.

GEÇEN HAFTAYI NE KADARDAN TAMAMLADI?

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 989 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 795 milyon 726 bin 955,96 lira, işlem miktarı ise 4.506,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 17 milyar 805 milyon 146 bin 979,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır