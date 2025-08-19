FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altının kilogram fiyatı ne kadar? (19 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 406 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı ne kadar? (19 Ağustos 2025)

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 405 bin lira, en yüksek 4 milyon 416 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 418 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 203 milyon 706 bin 783,49 lira, işlem miktarı ise 1.182 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 243 milyon 525 bin 330,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"Penta Teknoloji, 2025’in ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü: "Fark yarattık"
Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026'ya umutla bakıyor Turizmin parlayan yıldızı Bodrum, 2026'ya umutla bakıyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.387,65
4.388,16
% 0.17
16:42
Ons Altın / TL
136.393,15
136.415,97
% 0.11
16:57
Ons Altın / USD
3.335,75
3.335,97
% 0.09
16:57
Çeyrek Altın
7.020,23
7.174,64
% 0.17
16:42
Yarım Altın
13.996,59
14.349,28
% 0.17
16:42
Ziynet Altın
28.080,93
28.610,79
% 0.17
16:42
Cumhuriyet Altını
29.256,00
29.698,00
% 0.08
16:39
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar!

Kazanda taş kaynatıp balon patlattılar!

Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Satışlar rekor kırdı! Ekibi 4 katına çıkardılar yine de talebe yetişemiyorlar 'İlk kez karşılaşıyoruz'

Satışlar rekor kırdı! Ekibi 4 katına çıkardılar yine de talebe yetişemiyorlar 'İlk kez karşılaşıyoruz'

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.