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Altının kilogram fiyatı yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 549 bin 999 liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı yükseldi!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 270 bin lira, en yüksek 6 milyon 549 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,3 artışla 6 milyon 549 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 277 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 23 milyon 553 bin 425,06 lira, işlem miktarı ise 1.708,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 88 milyon 489 bin 465,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı yükseldi! 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.481,51
6.482,46
% 3.27
19:01
Ons Altın / TL
201.372,95
201.438,23
% 3.17
19:16
Ons Altın / USD
4.351,46
4.352,09
% 3.14
19:16
Çeyrek Altın
10.370,41
10.598,82
% 3.27
19:01
Yarım Altın
20.676,01
21.197,65
% 3.27
19:01
Ziynet Altın
41.481,66
42.265,65
% 3.27
19:01
Cumhuriyet Altını
43.666,00
44.321,00
% 3.59
17:03
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Altın piyasa
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