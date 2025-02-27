'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

Yılbaşından bu yana yükselen, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcı paniklerken uzmanlar bu düşüşün zaten beklendiğini söyledi. Peki altında rüzgar neden tersine döndü? Beklentiler neler?

"SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Gram altın tarafında ilk önce 3500 lira seviyesinin altına geri sarkmalar, devamında 3400 lira seviyesinin altına geri sarkmalar bizim için sürpriz olmayacaktır" dedi.

"ASIL DÜŞÜŞLERİ MART AYINDA BEKLİYORUZ"

Altın 8 haftadır rekor üstüne rekor kırarken bir anda düşüşe geçti. Memiş "Asıl düşüşleri Mart ayında bekliyoruz. Gram altın tarafında 150 - 200 lira, ons altın tarafında 150 - 200 dolarlık bir düşüşe hazır olmak lazım" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINI İŞARET ETTİ! '4000 LİRA SEVİYESİNİN ÜZERİ...'

Memiş "Balon fiyatlamalar, köpük fiyatlamalar içindeydi, teknik bir düzeltmeye ihtiyacı vardı. Alacak olanlar, alım için fırsat kollayanlar bu fırsatı değerlendirmeli. Ons altın tarafında 3000 dolar seviyesinin üzeri, gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin üzerinde yaz aylarında rakamlar bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

ALTINDA HIZLI GERİ ÇEKİLMENİN SEBEPLERİ NELER?

A Haber canlı yayınında ise İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Kar satışları olarak değerlendiriyoruz. Özellikle çok agresif yükseldi yılbaşından bugüne kadar. Ons altın tarafında yüzde 12, gram altın tarafında yüzde 16 civarında bir değer artışı vardı. Tabii ki Trump'ın söylemleriyle yükseliş trendine başladı altın fiyatları ve güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Özellikle Londra'daki altınların Amerika'ya transfer edilmesi, fiziki altın tarafındaki talebin artması, altın fiyatlarındaki yükselişleri desteklemişti. 350 dolar civarında bir artıştan bahsediyoruz ve teknik olarak düzeltme yavaş yavaş başladı. En azından bu yükseliş trendi yavaş yavaş durulduğunu söyleyebilirim. Ancak kısa vadeyi ve uzun vadeyi ayrı ayrı yorumlamak isterim. Kısa vadede bu satış baskısının devam etme olasılığı güçlü, yine teknik olarak satışların devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Mart ayı içinde ons altın tarafında ve gram altın tarafında geri çekilmeler devam edebilir tahmin ediyoruz.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz yine devam ediyor. Birkaç ay sonra özellikle yaz aylarında gram altın tarafında 3700 - 3800 lira ve yılın ikinci yarısında 4000 - 4500 lira seviyesi ile alakalı öngörümüz ve beklentimiz yine devam ediyor.

İki türlü yatırımcı var karşımızda; elinde altın bulunduranlar veya altın alımı için fırsat kollayanlar. Yine alım için çok aceleci davranmamak lazım. Yine bu kar satışları, alım fırsatları biz Mart ayında yine beklemeye devam edeceğiz. Ama elinde altın bulunduran vatandaşları da eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksanız, araba almayacaksanız yine beklemeye devam edebilirsiniz. Çünkü bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine yıl içinde altın fiyatlarındaki yükselişleri destekleyen niteliklerde. O yüzden hem alım yapacaklar hem de satış yapacaklar bence biraz daha beklemeli diye düşünüyorum"