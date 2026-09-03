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Beklenen veri açıklandı: Altın fiyatları yükseldi

ABD dolarındaki zayıflama ve tahvil getirilerindeki gerilemeyle yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, ABD işsizlik maaşı başvurusu verilerinin ardından yükseldi.

Beklenen veri açıklandı: Altın fiyatları yükseldi
Cansu Çamcı

Altın piyasası, ABD'den gelen ekonomik veriler ve zayıflayan doların etkisiyle yeniden hareketlendi.

ALTIN FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde son bir ayın dip seviyelerini test eden spot ons altın, kritik işsizlik maaşı başvuruları verisinin açıklanmasının ardından bugün yüzde 2,42 değer kazanarak 4.493 dolar seviyesine yükseldi.

Doların küresel para birimleri karşısında kan kaybetmesi değerli metali yatırımcılar için daha cazip kılarken, yurt içi piyasada gram altın da yüzde 2,46 primle 6.978 TL seviyesine ulaştı.

Beklenen veri açıklandı: Altın fiyatları yükseldi 1

PİYASALARIN ODAK NOKTASINDA YARINKİ VERİ VAR

Fiyatlamalardaki asıl belirleyici unsurun cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ADP özel sektör istihdam verisinin ağustos ayında ılımlı bir artışa işaret etmesinin ardından, resmi istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalabileceği öngörülüyor. Zayıf gelecek bir veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki olası faiz artırımı ihtimalini zayıflatarak faiz getirisi olmayan altını destekleyebilir.

Beklenen veri açıklandı: Altın fiyatları yükseldi 2

FED'İN EYLÜL KARARI ÖNCESİ KARIŞIK SİNYALLER

Piyasalar Fed'in bu ay faiz artırma olasılığını yüksek bir ihtimal olarak fiyatlarken, bankanın son raporunda ekonomik faaliyetler, istihdam ve fiyat artışlarına ilişkin karışık bir tablo çizilmesi 15-16 Eylül'deki kritik toplantı öncesinde yetkililerin karar sürecini zorlaştırıyor.

Öte yandan, ABD yönetiminin kasım ayındaki ara seçimler öncesinde İran ile yaşanabilecek olası bir gerilimi tırmandırmama çabalarına rağmen, küresel çaptaki jeopolitik riskler altının "güvenli liman" talebini canlı tutmaya devam ediyor.

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