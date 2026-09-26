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TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi: Kuralar ne zaman çekilecek?

İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konutlar için başvuru süreci tamamlandı. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceğini belirten Bakan Kurum, "1.071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." dedi. Peki kiraların 10 bin liradan başladığı konutlar hangi ilçede yapıldı? İşte detaylar...

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi: Kuralar ne zaman çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla tamamlandı. İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

BAKAN KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.
TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi: Kuralar ne zaman çekilecek? 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi: Kuralar ne zaman çekilecek? 2
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla tamamlandı. İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin TL’nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak.

Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi: Kuralar ne zaman çekilecek? 3

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy’de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak. Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı.

Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki 'Konut/İş yeri Başvuru' menüsünden tamamlandı.

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi: Kuralar ne zaman çekilecek? 4

KİRA 12 AY BOYUNCA ARTIRILMAYACAK

Konutların kira bedellerinde teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca herhangi bir artış yapılmayacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından gelen ilk ocak ayında ise kira bedelleri TÜFE oranında artırılacak. Kira ödemeleri, konutun teslim edilmesinden sonraki ayın 20’sinde başlayacak.

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yıl olacak ve bu süre uzatılamayacak. Tahsis dönemi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kendilerine verilen kiralık sosyal konutu boşaltması gerekecek.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ kura
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