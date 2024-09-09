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Borsa ters köşe yaptı! Dolar ve faiz de sınavdan düşük not aldı: Altına yatırım yapanın cebi para doldu...

09.09.2024 10:39
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Ağustos ayı Borsa ve tahvil dışındaki finansal yatırım araçlarının reel getiri sağladığı bir ay olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) analizine göre, Ağustos ayında en yüksek reel getiri külçe altında olurken, en çok kaybettiren ise BIST 100 endeksi oldu.

Borsa ters köşe yaptı! Dolar ve faiz de sınavdan düşük not aldı: Altına yatırım yapanın cebi para doldu...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) analizine göre, Ağustos'ta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,64 ve dolar yüzde 0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; euro yüzde 1,40 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,18, DİBS yüzde 1,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

GRAM ALTIN (15)

ALTIN YILLIK OLARAK DA KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,58, euro yüzde 7,30, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 11,20 ve DİBS yüzde 24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 13,87, euro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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