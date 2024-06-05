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Bu kadarı da pes dedirtti, birebir kopyası! Kuyumcular da dolandırıldı! Elinizdeki altınları kontrol ettirin

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 11:53
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Elinde gram altın olanlar dikkat, ambalajlı gram altınlarınızı kontrol ettirin. Gram altın dolandırıcılığında bu kez adres kuyumcular oldu. Bursa'da 10 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı. Polis soruşturmayı derinleştirdi. Ambalajları birebir kopyalayan çetenin diğer üyeleri de aranıyor.

Bu kadarı da pes dedirtti, birebir kopyası! Kuyumcular da dolandırıldı! Elinizdeki altınları kontrol ettirin

Güvenli liman olarak görülen altına talep artarken bunu fırsat bilen dolandırıcılar da yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Gram altında gramaj farklarının ardından bu kez dolandırılanlar kervanına kuyumcular da takıldı. Ambalajlı gram altınları alan kuyumculardan biri şüphe üstüne test yaptı. Hem altın hem de ambalajı sahte çıktı. Çete üyelerinden biri tutuklandı.

500 BİN TL DEĞERİNDE PAKETLENMİŞ GRAM ALTIN SATTILAR

Kuyumcuları kopya ambalajla dolandırdılar. Dolandırıcılık çetesinin üyesi Bursa'da suçüstü yakalandı.

Bursa genelinde 10 ayrı kuyumcuya 500 bin TL değerinde paketlenmiş gram altın sattılar. 128 saatlik güvenlik kamerası izlendi ve dolandırıcı yakalandı.

ŞÜPHELENDİ TEST YAPTI

Bir kuyumcu gram altından şüphelenince test yaptı. Altın da ambalaj da sahte çıktı.

TRT Haber'e konuşan Enes Gökkuş, "Gram altında düşük ayar veya altın olmayan pirinç dediğimiz ürünlerle satış yapmaya çalışıyorlar" dedi.

BİR DOLANDIRICI TUTUKLANDI

23 yaşında şüpheli ifadesinde altınları satmak için İstanbul'dan geldiğini anlattı. Altının sahte olmadığını iddia etti.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gram altınlar paketlenmiş halde satıldığı için gramajını ve ayarını kontrol etmeden satın alıyordu. Hırsızlar bunu da fırsata çevirdi ve sahtesini üretti. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, "Türkiye'de yaklaşık 45 bin kadar kuyumcu var. Bunların hepsini piyasaya sürdüğümüz zaman anlaşılıncaya kadar belirli bir gelir elde ederiz düşüncesiyle bunu yaptılar. Bursa'daki tüm kuyumcularımızı bilgilendirdik" açıklamasını yaptı. Soruşturma derinleştiriliyor. Polis çetenin diğer üyelerinin peşinde.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın dolandırıcı
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