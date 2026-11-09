BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

17 Kasım Salı günü BİM raflarında mutfak temel ihtiyaçlarından pratik lezzetlere kadar geniş bir ürün seçkisi yer alıyor. 5 litrelik zeytinyağı, ton balığı, pirinç ve makarna gibi kiler ürünlerinin yanı sıra kangal sucuk, peynir ve yoğurt çeşitleri kahvaltı sofralarına geliyor. Sporcular için protein tozu ve kreatin takviyeleri; tatlıseverler için ise çikolatalar, kakaolu fındık kreması ve pratik dondurulmuş lezzetler satışa sunuluyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.