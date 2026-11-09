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BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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BİM de bu hafta neler var? 17 Kasım Salı gününe özel hazırlanan yeni BİM aktüel kataloğu yayınlandı! En güncel fırsatları merak edenler için BİM market raflarında yerini alan indirimler burada. Kahvaltılık süt ürünlerinden gurme lezzetlere, protein desteklerinden atıştırmalıklara kadar öne çıkan avantajların hepsi listemizde. En popüler BİM aktüel ürünler ve cazip fiyatlar için BİM katalog detaylarını yazımızda keşfedebilirsiniz!

17 Kasım Salı günü BİM raflarında mutfak temel ihtiyaçlarından pratik lezzetlere kadar geniş bir ürün seçkisi yer alıyor. 5 litrelik zeytinyağı, ton balığı, pirinç ve makarna gibi kiler ürünlerinin yanı sıra kangal sucuk, peynir ve yoğurt çeşitleri kahvaltı sofralarına geliyor. Sporcular için protein tozu ve kreatin takviyeleri; tatlıseverler için ise çikolatalar, kakaolu fındık kreması ve pratik dondurulmuş lezzetler satışa sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Fide ton balığı 3x160 g 165 TL
  • Filiz makarna çeşitleri 500 g 28,50 TL
  • Pasta Veneta tagliatelle makarna 500 g 72,50 TL
  • Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 275 TL
  • Saban bulgur çeşitleri 2,5 kg 85 TL
  • Aly tortilla lavaş 450 g 69 TL

Peripella kakaolu fındık kreması 350 g 199 TL

BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Kinder Joy oyuncaklı sürpriz yumurta 20 g 42,50 TL
  • Ahududu aromalı kolajen 250 g 449 TL
  • High Protein çikolatalı kek aromalı 400 g 899 TL
  • Mass Gainer çikolata aromalı 1.3 kg 799 TL
  • Protein Ocn aromasız kreatin 750 g 699 TL
  • Kurabiye ve krema aromalı pirinç kreması 1.5 kg 369 TL

Namet dana kangal sucuk 500 g 319 TL

BİM’de bu hafta neler var? 17 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Sek %0,5 yağlı süt 1 l 42,50 TL
  • Yörsan tereyağı 700 g 419 TL
  • Aknaz yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 379 TL
  • Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 349 TL
  • Taciroğlu yarım yağlı tulum peyniri 250 g 165 TL
  • Sek zeytinli kekikli taze peynir 150 g 72,50 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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