Bu rakamı ilk kez duyacaksınız! Gram altın için ‘5 bin TL bile olabilir’ dediler: Kuyumculardan altın fiyatları tahmini

Hafta Asya’dan gelen keyifsiz haberlerle başlıyor. Haftanın odak noktası ise ABD TÜFE verisi. Piyasa geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD istihdam verilerini sindirecek, ABD TÜFE verisini ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını bekleyecek.

ABD ekonomisi Ağustos ayında istihdam yaratmada oldukça zayıf performans ortaya koydu. Piyasanın ‘165 bin kişi işe girmiştir’ tahminine karşılık sonuç 142 bin oldu. Üstelik bir önceki ayın verisi aşağı yönde revize edildi ve 114 binden 89 bine indirildi. İşsizlik oranı ise hafif iyileşti. Yüzde 4,3 olan veri 4,2 seviyesine indi. Sonuç beklentilerle aynı oldu. İşsizliğin hız kesmesi piyasa ve Fed için ‘istihdamda kırılma olabilirstresinin’ daha da artmamasını sağladı. Ortalama saatlik kazançlar ise önceki veriden ve beklentilerden hafif yüksek geldi (yüzde 3,8). Maaş artışlarının hızı enflasyon trendini etkileyen unsurlardan biri.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Cuma günü açıklanan veri seti karışık sinyaller verdi. Piyasa ise manşet rakamdaki düşüşe odaklandı. Yumuşak-sert iniş ve resesyon riski olasılıklar. Piyasalarda şu an yumuşak iniş senaryosu önde. Buna paralel olarak Fed faiz indirimine dair beklentiler benzer dağılımla sürdü. Fed yetkilileri faiz indirim döneminin ile adımı için büyük bir adımla başlama sinyali vermiş değiller. Bu kapsamda anketlere göre çoğunluk Fed’in 25 baz puan indirim yapması bekleniyor. Bir kısım analist ise 50 baz puanlık indirimi olası görüyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ FED KARARINI ETKİLEYECEK

Çarşamba günü ABD TÜFE verisi açıklanacak. Manşetin yüzde 2,9’dan 2,6’ya düşmesi, çekirdeğin ise yüzde 3,2 olarak kalması bekleniyor. Veri, haftanın en kritik verisi. Sonuca bağlı olarak piyasa risk iştahı ve Fed’e dair beklentiler değişebilir.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri yüzde 0,2-0,4 aralığında artı. Asya piyasalarında görünüm negatif. Hong Kong yüzde 1,8 civarında, Japonya yüzde 2,1 civarında, Çin yüzde 0,8 civarında satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,74, Dolar Endeksi 101,2 seviyelerinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı ise ABD dolarındaki ılımlı güçlenmenin ortasında 2.500 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor.

BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Haftanın ilk gününde yurt içi Kapalıçarşı serbest piyasalarda gram altın fiyatı 2.732 TL’den, çeyrek altın 4.639 TL’den ve Cumhuriyet altını 18.950 TL’den değerleniyor.

KUYUMCULARDAN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını ne bekliyor? Gram altın tahmini kuyumculardan geldi! Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yükselişe geçen gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini belirterek, “'Altının özellikle yılbaşına yakın 3 bin, 3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum'' ifadelerini kullandı.

''5 BİN TL DAHİ OLABİLİR''

Üç dört ay önce de yorum yaptıklarında söyledikleri rakamın görüldüğünü belirten Yazıcı, “2 bin 300-2 bin 400 seviyelerinde idi. Hatta yılbaşında 2 bin 50 seviyesinde idi. Altının seyri gelecek dönemlerde özellikle yılbaşına yakın 3 bin-3 bin 500 bandını göreceğini ihtimal veriyorum. Çünkü Ortadoğu'da bir savaş var. Rusya, Ukrayna savaşı var. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü farklı hastalıklardan bahsediyor eğer böyle bir durum olursa, İran, İsrail savaşının ateşleyici unsuru olursa, Çin ve Kore'nin buraya girmesiyle altının fiyatının en iyimser rakam 5 bin TL dahi olabilir” ifadelerini kullandı.