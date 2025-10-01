FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Ekim Çarşamba 2025 gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Ekim Çarşamba 2025 gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Cansu Akalp

Altın Fiyatları ve Güncel Durumu - 1 Ekim 2025

1 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş gözlemleniyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Bu durum, altın fiyatlarının yönünü belirliyor. Bugün ons altın fiyatı 3.859,25 Dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 5.163,66 TL, satış fiyatı ise 5.164,33 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Fiyatlandırmalara daha detaylı bakıldığında, alış ve satış fiyatları arasındaki farklar dikkat çekici. Küçük yatırımcılar bile bu farkları kazanç potansiyeli olarak değerlendirebilir. Örneğin, çeyrek altın alış fiyatı 8.261,87 TL, satış fiyatı ise 8.443,69 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 16.472,09 TL, satış fiyatı ise 16.887,37 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise alışta 34.641 TL, satışta ise 35.164 TL olarak gerçekleşti.

Gremse altının alış fiyatı 85.036 TL, satış fiyatı ise 85.782 TL seviyelerine ulaştı. Ata altın alış fiyatı 35.033 TL, satış fiyatı ise 35.315 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ziynet altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 33.047,46 TL, satış fiyatı 33.671,46 TL bandında işlem görüyor. Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 2.881,32 TL, satış fiyatı ise 3.929,28 TL olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gramı fiyatları 3.666,33 TL alış ve 4.207 TL satış olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı ise 4.777,64 TL alış ve 4.992,02 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da göz önünde bulundurulmalı. Alış fiyatı 5.137,848 TL, satış fiyatı ise 5.138,512 TL seviyelerinde yer alıyor. Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, bu verilere dikkat ederek pozisyonlarını belirlemek için avantaj sağlayabilirler. Global ekonomi ve siyasi gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi ise dikkatle izleniyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.173,63
5.174,25
% 0.28
10:24
Ons Altın / TL
161.085,11
161.129,48
% 0.4
10:39
Ons Altın / USD
3.873,51
3.874,00
% 0.39
10:39
Çeyrek Altın
8.277,81
8.459,90
% 0.28
10:24
Yarım Altın
16.503,89
16.919,79
% 0.28
10:24
Ziynet Altın
33.111,25
33.736,10
% 0.28
10:24
Cumhuriyet Altını
34.641,00
35.164,00
% 0.09
17:01
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
