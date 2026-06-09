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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor

Milyonlarca emeklinin maaş zammını belirleyecek Haziran enflasyon verileri 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor
Hande Dağ

Emekliler, zamlı maaşları ve zam oranı için Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla beraber emekliler şimdiden yüzde 16,6'lık zammı hak ederken şimdi emekli maaş zammının netleşmesi için Temmuz ayında haziran verilerinin açıklanması bekleniyor. TÜİK, Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2026 tarihinde duyuracak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor 1

Haziran enflasyon verisinin de açıklanmasıyla emeklinin kök maaşı zamlanacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı halen 20 bin TL olarak uygulanıyor. Zamlı kök maaşı 20 bin TL'nin altında olan emeklilerin aylıkları 20 bin TL'ye tamamlanıyor. Kök maaş hesaplaması halen yaklaşık 4 milyon civarında emekliyi ilgilendiriyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Mevcutta 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının değişip değişmeyeceğiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Emekli zamlarının ardından yasal düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşının da artırılması, ihtimaller arasında yer alıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor 3

En düşük emekli maaşı ile normal emekli maaşı ayrımında kök maaş önem taşıyor. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,6'lık zammı hak etti. Temmuz ayında açıklanacak haziran verisiyle beraber, uzmanlar emekli zam oranının yaklaşık yüzde 18 seviyesine gelmesini bekliyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor 4

KÖK MAAŞLAR NE OLACAK?

Temmuzda belli olacak olan enflasyon farkıyla beraber, en düşük emekli maaş alanların kök maaşları da eğer fark yüzde 18 seviyesinde gerçekleşirse yine yaklaşık yüzde 18 seviyesinde zamlanacak. Bu noktada zamlı kök maaşın 20 bin TL'nin üzerinde olup olmayacağı veya en düşük emekli maaşının yasal düzenlemeyle artırılıp artırılmayacağı önemli olacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kök maaş değişiyor 5

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV yayınında konuşan ve haziran ayında enflasyonun yüzde 1,3 seviyelerinde açıklanması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 18,1 seviyelerinde bir enflasyon farkı çıkabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"En düşük şu anda 20.000 TL olan emekli aylığında yasal bir düzenleme olur ise 20 bin lira artacak. Çünkü otomatik olarak 20.000 TL alan kişilerin aylıkları otomatik olarak artmıyor. Bu enflasyon farkını almıyorlar. Enflasyon farkı kendilerinin kök aylıklarına yansıtılıyor. Kök aylığına da yüzde 18.1 yansıtıldıktan sonra aylığı 20.000 liranın altında kalanlar ya da 20.000 liraya kadar olanlar yine 20.000 TL alırlar. Temmuz'da büyük ihtimalle yasal düzenleme olur ve derler ki evet %18.1'i üzerine ilave ediyoruz. 23.620 lira olur ya da 24.000 liraya ya da 25.000 liraya tamamlıyoruz da diyebilirler ama Temmuz ayına bu yetişmez. Ağustos ayına kalır. Yani yaklaşık 4.700.000 kişi 20.000 TL alan kişiler Temmuz'da yine 20.000 lirayı almaya devam edecek. Yasal düzenleme olur ise Ağustos ayında yeni artışlı enflasyon artışlı aylıklarını artı Temmuz'dan farklarını da Ağustos ayında alabilirler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız"

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli zammı
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