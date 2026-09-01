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Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasasında 1 Eylül 2026 itibarıyla dikkat çekici fiyat gelişmeleri yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4,429.96 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'deki gram altın fiyatı ise 6,876.17 TL alış, 6,876.89 TL satış ile yatırımcıların takip ettiği önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yatırımcılar, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınlarının yanı sıra, bilezik fiyatlarındaki hareketliliği de izliyor. Ekonomik belirsizliklerde altın güvenli liman olarak değerlendiriliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

1 Eylül 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalarda dikkat çekiyor. Türkiye'de de önemli seviyelerde işlem görüyor. Saat 10:00 itibarıyla veriler, yatırımcıların yönlendireceği bir gün olacağını gösteriyor.

Döviz cinsinden işlem gören ons altın, güncel değerini 4,429.96 Dolar seviyesinde buluyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki talep ve arz dengesinin yanı sıra birçok faktörden, yani ekonomik verilerden etkilendiğini gösteriyor. Yatırımcılar, ons altındaki hareketliliği değerlendiriyor. Bunun yanı sıra altının yerel piyasalardaki yansımalarına da dikkat ediyorlar.

Yerel piyasada gram altın, alış fiyatı 6,876.17 TL ve satış fiyatı 6,876.89 TL olarak belirlenmiş. Gram altının bu seviyelerde kalması, bireysel yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Düşen faiz oranları ve artan enflasyon beklentileri, gram altın fiyatlarının önemini arttırmış durumda.

Çeyrek altın, alış fiyatı 11,001.87 TL ve satış fiyatı 11,243.73 TL ile işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı 21,934.98 TL, satış fiyatı ise 22,487.46 TL olarak kaydedilmiş. Cumhuriyet altınına gelince, alışta 45,276 TL ve satışta 45,960 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu veriler, yatırımcıların altını tasarruf ve riskten korunma aracı olarak kullanma eğilimlerini gösteriyor.

Gremse altın ve diğer altın türleri de piyasada dikkat çekiyor. Gremse altının alış fiyatı 109,189 TL, satış fiyatı 110,998 TL olarak belirlenmiş. Ata altının alış fiyatı 44,625 TL, satış fiyatı ise 45,268 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ziynet altının 44,007.49 TL alış ve 44,837.38 TL satış fiyatıyla istenilen seviyeye geldiği görülüyor.

Bileziklerin gram fiyatları yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. 14 ayar bilezik gramı 3,707.88 TL alış ve 4,946.11 TL satış ile dikkat çekiyor. 18 ayar bilezik gramı 4,653.99 TL alış, 5,480 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise 6,169.56 TL alış ve 6,409.76 TL satış fiyatları ile piyasada yer alıyor.

Piyasa verilerine bakıldığında, altın fiyatlarının genel olarak yükseliş trendinde olduğu gözlemleniyor. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde bu hareketliliği takip etmeleri gerekiyor. Ekonomik ve jeopolitik gelişmelere duyarlı kalmak önemli. Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Eylül Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.876,45
6.877,45
% -0.34
10:13
Ons Altın / TL
213.766,61
213.823,68
% -0.39
10:28
Ons Altın / USD
4.427,54
4.428,09
% -0.45
10:28
Çeyrek Altın
11.002,32
11.244,62
% -0.34
10:13
Yarım Altın
21.935,88
22.489,25
% -0.34
10:13
Ziynet Altın
44.009,29
44.840,94
% -0.34
10:13
Cumhuriyet Altını
45.276,00
45.960,00
% -0.23
16:45
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Altın güncel altın fiyatları
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