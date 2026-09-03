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Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

03 Eylül 2026 tarihinde altın fiyatları, uluslararası piyasalarda dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Ons altın 4.419,59 Dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye'de gram altın fiyatı 6.870,032 TL alış ve 6.871,01 TL satış olarak belirlendi. Çeyrek altın 10.992,05 TL alış, 11.234,10 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik, yatırımları altına yönlendiriyor. Altın, güvenli liman olarak değerini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Değişim 03 Eylül 2026

03 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları piyasalarda dikkat çekici düzeyde işlem görüyor. Özellikle ons altın uluslararası piyasalarda 4.419,59 Dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ayrıca, dünya genelinde altın alım satımında etkili bir referans noktası oluşturuyor.

Türkiye'de gram altın fiyatları, bu sabah 6.870,032 TL alış ve 6.871,01 TL satış fiyatıyla belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcıların en çok tercih ettiği bir ürün olma özelliğini sürdürüyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik ortamı, bireysel yatırımcıların altına yönelmesini sağlıyor. Bu durum, gram altın üzerindeki talebi artırıyor.

Çeyrek altın fiyatları, bu sabah 10.992,05 TL alış ve 11.234,10 TL satış seviyesindedir. Yarım altın fiyatları ise 21.915,40 TL alışta, 22.468,20 TL satışta işlem görmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.452 TL, satış fiyatı ise 45.124 TL olarak belirlenmiştir. Bu altın türleri, özellikle önemli günlerde sıkça tercih edilmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 109.651 TL, satış fiyatı ise 111.231 TL'dir. Ata altın ise alışta 44.814 TL, satışta 45.431 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ziynet altının alış fiyatı 43.968,20 TL, satış fiyatı ise 44.798,99 TL'dir. Bu fiyatlar, geleneksel hediyeleşmelerde kullanılan ziynet altının değerini ortaya koyuyor.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda; 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.723,96 TL, satış fiyatı ise 4.955,46 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı 4.682,93 TL alış, 5.495 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.195,68 TL alış fiyatından, 6.423,29 TL satış fiyatına kadar yükselmiştir. Bu fiyatlar, takı ve hediyelik eşya pazarında altının rolünü güçlendirmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 6.835,682 TL, satış fiyatı ise 6.836,655 TL'dir. Genel olarak, altın fiyatlarındaki artış ve dalgalanma yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın her zaman güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Belirsizliklerin arttığı dönemlerde altın yatırımı önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Eylül Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.873,04
6.873,71
% 0.92
10:12
Ons Altın / TL
213.803,80
213.877,81
% 0.94
10:27
Ons Altın / USD
4.425,70
4.426,27
% 0.88
10:27
Çeyrek Altın
10.996,86
11.238,51
% 0.92
10:12
Yarım Altın
21.924,99
22.477,02
% 0.92
10:12
Ziynet Altın
43.987,44
44.816,56
% 0.92
10:12
Cumhuriyet Altını
44.452,00
45.124,00
% -0.29
15:51
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Altın güncel altın fiyatları
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