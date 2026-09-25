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SPK'dan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu! 5 kişinin lisansları iptal edildi

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK), Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK tarafından aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. Sermaye Piyasa Kurulu ayrıca ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti.

SPK'dan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu! 5 kişinin lisansları iptal edildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda alınan kararları açıkladı. SPK’nın 2026/65 sayılı bülteninde yer alan karara göre, OZATD pay piyasasındaki işlemler nedeniyle bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK dan 13 kişi ve kurum hakkında suç duyurusu! 5 kişinin lisansları iptal edildi 1

OZATD İŞLEMLERİNE YÖNELİK SUÇ DUYURUSU

Kurul, yapılan inceleme sonucunda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

SPK açıklamasında, söz konusu işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

2 YIL İŞLEM YASAĞI UYGULANDI

Kurul ayrıca, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında işlem yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Bu kapsamda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı getirildi.

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği hükümleri kapsamında alındığı bildirildi.

BAZI LİSANSLAR İPTAL EDİLDİ

SPK ayrıca, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen bazı kişilerin sahip olduğu tüm lisansların, işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.

Bu kapsamda İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener ve Gül Ayşe Çolak’ın tüm lisanslarının işlem yapma yasağı süresince geçersiz olacağı açıklandı.

Kurulun kararları, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik denetim ve yaptırım sürecinin bir parçası olarak uygulandı.

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SPK
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