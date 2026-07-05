Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Temmuz Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük Altın Fiyatları

05 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli veriler sunuyor. Güncellenen fiyatlar, piyasanın genel durumunu izlemek isteyenler için dikkate değer bir tablo oluşturuyor.

Güncel verilere göre ons altın fiyatı 4.171,10 Dolar seviyesindeki işlem görüyor. Bu seviye, uluslararası piyasalardaki hareketleri yansıtıyor. Yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen referans noktası olarak öne çıkıyor.

Yerel piyasalarda gram altın alış fiyatı 6.276,76 TL, satış fiyatı ise 6.277,78 TL olarak belirlenmiş. Türkiye'deki yatırımcılar için gram altın, en çok tercih edilen altın türlerinden biri. Yatırımcıların gram altına yönelmesi piyasanın dinamiklerini etkilemekte.

Diğer altın çeşitlerindeki fiyatlandırma da ilgi çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 10.042,81 TL, satış fiyatı 10.264,17 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altın, hediyelik ve tasarruf aracı olarak sıkça kullanılmakta. Yarım altın fiyatları alışta 20.022,85 TL, satışta 20.528,34 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar yarım altını çekici kılmakta.

Cumhuriyet altını da dikkat çeken bir değer. Alış fiyatı 41.797 TL, satışta ise 42.429 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Yatırımcılar, bu varlıkları genellikle uzun vadeli tasarruf aracı olarak değerlendiriyor. Gremse altın alış fiyatı 101.688 TL, satış fiyatı 102.852 TL olarak kaydedildi.

Ata altını alışta 41.930 TL, satışta 42.238 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca ziynet altın fiyatları, alış fiyatı 40.171,24 TL, satış fiyatı 40.931,13 TL olarak açıkladı.

Bilezikler altın piyasasında önemli bir yere sahip. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.425,13 TL, satışta ise 4.599,47 TL’den satılmakta. 18 ayar bilezik gramı, alışta 4.330,69 TL, satışta 4.950 TL olarak belirlenirken, 22 ayar gramı alışta 5.710,08 TL, satışta 5.908,46 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.245,372 TL, satış fiyatı ise 6.246,391 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar yatırımcıların stratejilerini belirlemede etkili olmakta.

Altın fiyatlarının güncel durumu ekonomik verilerle paralel olarak değişiyor. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan bu fiyatlar, strateji oluştururken dikkatle izlenmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.