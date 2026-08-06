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Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 6 Ağustos 2026 itibarıyla yatırımcıların ilgiyle takip ettiği önemli veriler arasında yer alıyor. Bugün ons altın fiyatı 4.253,08 Dolar olarak belirlenirken, yerel piyasalarda gram altın alım satım fiyatları 6.507,401 TL ve 6.508,243 TL seviyelerinde işlem görmekte. Ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar, altın talebini artırırken, yatırımcıların bu gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiği dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 6 Ağustos 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatle izlediği veriler arasında yer alıyor. Günlük fiyatlar, piyasa trendlerini yansıtıyor. Ekonomik değişimlerin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Saat 10:00 itibarıyla belirlenen değerler, yatırımcılar için yol gösterici oluyor.

Bugün ons altın fiyatı, 4.253,08 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, küresel piyasalardaki altın talebinin bir yansıması. Ekonomik belirsizliklerin etkisi belirgin. Altın, güvenli liman olarak kabul ediliyor. Özellikle ekonomik dalgalanmalarda sıkça tercih ediliyor.

Türkiye'de gram altın fiyatları, Alış: 6.507,401 TL ve Satış: 6.508,243 TL olarak belirlenmiş. Yerel yatırımcılar için gram altın, önemli bir enstrüman. Küçük yatırımcılar için erişim sağlanabilir durumda. Çeyrek altın ise Alış: 10.411,84 TL ve Satış: 10.640,98 TL fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu, yatırımcıların dikkat ettiği önemli bir değer.

Yarım altın fiyatları, sık sık değerlendiriliyor. Alış: 20.758,61 TL ve Satış: 21.281,95 TL olarak kaydedilmiş. Cumhuriyet altını, daha büyük yatırımlar için uygun bir seçenek. Alış: 42.336 TL ve Satış: 42.969 TL fiyatlarıyla işlem görmekte.

Gremse altın fiyatları, Alış: 103.879 TL ve Satış: 105.021 TL olarak belirlenmiş durumda. Büyük yatırımcılar için dikkat çeken bir diğer seçenek Ata altın. Alış: 42.388 TL ve Satış: 43.186 TL değerleriyle öne çıkıyor. Ziynet altın fiyatları ise Alış: 41.647,37 TL ve Satış: 42.433,74 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 Ayar Bilezik Gram fiyatları Alış: 3.512 TL, Satış: 4.706,61 TL. 18 Ayar Bilezik Gram ise Alış: 4.395,87 TL, Satış: 5.180 TL olarak belirlenmiştir. 22 Ayar Bilezik Gram fiyatları, Alış: 5.851,25 TL ve Satış: 6.063,41 TL seviyelerinde işlem görüyor. Serbest 0.995 Has Altın fiyatları ise Alış: 6.474,864 TL, Satış: 6.475,702 TL olarak belirlenmiştir.

Altın fiyatları, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalara neden olabilir. Yatırımcıların bu fiyatları dikkate alarak karar vermesi önem arz ediyor. Piyasayı yakından takip etmek, başarı için kritik bir unsur.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.521,88
6.522,77
% 0.41
10:24
Ons Altın / TL
202.638,12
202.687,99
% 0.31
10:39
Ons Altın / USD
4.257,70
4.258,30
% 0.25
10:39
Çeyrek Altın
10.435,01
10.664,73
% 0.41
10:24
Yarım Altın
20.804,80
21.329,46
% 0.41
10:24
Ziynet Altın
41.740,04
42.528,46
% 0.41
10:24
Cumhuriyet Altını
42.336,00
42.969,00
% 3.12
17:04
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Altın güncel altın fiyatları
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