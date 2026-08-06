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Otomotiv endüstrisinden yılın 7 ayında rekor ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 7 ayında 24,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz dönemi performansına ulaştı.

Otomotiv endüstrisinden yılın 7 ayında rekor ihracat
Begüm Özkaynak

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki negatif etkileri sürerken, Türkiye'nin lokomotif ihracat sektörlerinden otomotiv endüstrisi, küresel talepteki zorluklara rağmen rekor serisini sürdürdü.

Tedarik zincirlerinin aksadığı bu dönemde Türkiye'nin otomotiv sektörü güçlü performansıyla öne çıktı.

Otomotiv endüstrisi bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz dönemi performansına ulaştı.

Sektör, ihracattaki artış ivmesini aynı dönem itibarıyla sürdürdü.

Son 4 yılın ocak-temmuz dönemlerinde kesintisiz rekor kıran sektör, 2025'te 23,8 milyar dolar, 2024'te 20,8 milyar dolar ve 2023'te 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, bu seviyelerin altındaki en yüksek ocak-temmuz dönemi ihracatına ise 2018'de 19,2 milyar dolarla ulaşmıştı.

SEKTÖRÜN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 15,1 OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin da ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış göstererek 161 milyar 601 milyon 127 bin dolar oldu.

Temmuz ayında ihracat, yüzde 2,9 artışla 25,6 milyar dolarla en yüksek temmuz ayı dış satımı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisinin toplam ihracattaki payı da yüzde 15,1 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Aynı dönemde otomotivde en fazla ihracat 3 milyar 953 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3 milyar 27 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 241 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 176 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 949 milyon dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Fransa zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 330,8 milyon dolar arttı. İhracat artışında Fransa'yı 305,1 milyon dolarla İtalya, 116,7 milyon dolarla Almanya, 107,2 milyon dolarla Hollanda ve 54,5 milyon dolarla Çekya izledi.

Söz konusu dönemde sektörün Hollanda'ya 440,9 milyon, Çekya'ya ise 371,5 milyon dolarlık ihracat yaptığı belirlendi.

EN FAZLA İHRACAT KOCAELİ'DEN

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 7,2 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Bursa'dan 5,8 milyar dolar, İstanbul'dan 4,9 milyar dolar, Sakarya'dan 2,7 milyar dolar, Ankara'dan 1,7 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
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