Bugün çeyrek altın kaç TL? 06 Kasım Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

06 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Küresel ekonomik durgunluk ve jeopolitik belirsizlikler, ons altın fiyatını 3.990,90 dolar seviyesine yükseltirken, Türkiye'de gram altın 5.404,94 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın 8.647,90 TL alış fiyatıyla dikkat çekerken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 37.251 TL seviyelerinde. Yatırımcılar, yükselen fiyatlar ve piyasa dinamikleri nedeniyle stratejilerini dikkatle belirlemeli.

Cansu Akalp

Altın Fiyatlarındaki Güncel Değişiklikler

Bugün, 06 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde bulunuyor. Küresel ekonomik durgunluk ve jeopolitik belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. Bu nedenle, ons altın fiyatları 3.990,90 dolar seviyesinde işlem görüyor. Türkiye'deki altın türleri de çeşitli seviyelerde alım satım yapıyor.

Gram altın, alış fiyatı olarak 5.404,94 TL, satış fiyatı ise 5.405,70 TL. Yatırımcılar gram altını sıkça tercih ediyor. Bu, piyasanın genel durumunu yansıtan önemli bir gösterge. Ons altın fiyatları, Türkiye'de 168.079,61 TL alış ve 168.180,47 TL satış fiyatlarıyla yatırımcılara sunulmakta.

Çeyrek altın ise alış fiyatı 8.647,90 TL, satış fiyatı ise 8.838,31 TL. Piyasalardaki dalgalanmalar çeyrek altını etkiliyor. Bu nedenle çeyrek altın, ikili yatırım stratejileri için popüler bir seçenek. Yarım altın alış fiyatı 17.241,75 TL, satış fiyatı ise 17.676,63 TL. Cumhuriyet altını ise 36.696 TL alış, 37.251 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gremse altın, alış fiyatı 89.669 TL, satış fiyatı 90.509 TL olarak kaydedilmiş. Ata altın alış fiyatı 36.942 TL, satış fiyatı 37.234 TL seviyelerinde. Ayrıca, ziynet altını almak isteyenler için alış fiyatı 34.591,60 TL, satış fiyatı 35.245,14 TL şeklinde belirlenmiş.

Bilezik gramları da güncel fiyat listesinde yer almakta. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.041,57 TL, satış fiyatı ise 4.118,36 TL. 18 ayar bilezik gramı 3.874,82 TL alış, 4.556 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise 5.038,05 TL alış ve 5.268,37 TL satış fiyatında hareket ediyor.

Serbest 0.995 has altın, alış fiyatı 5.377,91 TL ve satış fiyatı ise 5.378,67 TL'den işlem görmekte. Bu veriler, yatırımcıların altın piyasasındaki dinamikleri anlamalarına yardımcı oluyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yatırımcıların, bu verileri kullanarak alım-satım stratejilerini dikkatli planlamaları önemli.

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.411,30
5.412,06
% 0.37
10:01
Ons Altın / TL
168.406,82
168.458,40
% 0.45
10:16
Ons Altın / USD
3.998,72
3.999,26
% 0.37
10:16
Çeyrek Altın
8.658,08
8.848,71
% 0.37
10:01
Yarım Altın
17.262,04
17.697,43
% 0.37
10:01
Ziynet Altın
34.632,31
35.286,61
% 0.37
10:01
Cumhuriyet Altını
36.696,00
37.251,00
% 0.26
17:05
