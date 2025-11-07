FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Kasım Cuma 2025 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

07 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Ons altın 4.006,51 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 5.435,993 TL'den işlem görmektedir. Çeyrek altın fiyatı ise 8.887,85 TL olarak belirlenmiştir. Küçük yatırımcılar için önemli olan bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları ve ekonomik gelişmeleri yansıtmaktadır. Güncel veriler, altın alım-satım kararları için kritik öneme sahiptir.

Cansu Akalp

Altın Fiyatlarındaki Güncel Durum

07 Kasım 2025 tarihinde, altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.006,51 Dolar olarak belirlenmiştir. Gram altın ise alışta 5.435,233 TL, satışta ise 5.435,993 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli göstergelerdir. Alım-satım kararlarını etkileyen bilgiler sunmaktadır.

Gram altın dışında, ons altın da dikkat çekici değerler sunmaktadır. Alış fiyatı 169.002,77 TL, satış fiyatı ise 169.130,17 TL'dir. Bu durum, yatırımcıların doğru eşiklerde işlem yapabilmesi için önemlidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynamaktadır.

Küçük yatırımcılar için çeyrek altın popüler bir seçenektir. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 8.696,37 TL, satış fiyatı ise 8.887,85 TL'dir. Yarım altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 17.338,39 TL, satış fiyatı ise 17.775,70 TL'dir. Cumhuriyet altını için alış fiyatı 37.118 TL, satış fiyatı 37.678 TL'dir.

Aynı zamanda, gremse altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Alış fiyatı 90.393 TL, satış fiyatı 91.368 TL'dir. Ata altın fiyatları ise alışta 37.268 TL, satışta 37.587 TL olarak gözlemlenmektedir. Ziynet altın fiyatları da alışta 34.785,49 TL, satışta 35.442,67 TL seviyelerindedir.

Bilezik altın fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gramı alışta 3.066,63 TL'dir. Satış fiyatı ise 4.152,71 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.914,04 TL, satış fiyatı ise 4.556 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.078,78 TL, satışta ise 5.318,57 TL olarak kaydedilmiştir.

07 Kasım 2025 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bilgiler sunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının belirleyicisidir. Altın piyasalarında işlem yapmayı düşünenler, güncel fiyatları takip etmelidir. Piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.434,00
5.434,75
% 0.85
10:41
Ons Altın / TL
169.049,20
169.096,28
% 0.87
10:56
Ons Altın / USD
4.006,36
4.006,82
% 0.65
10:56
Çeyrek Altın
8.694,40
8.885,81
% 0.85
10:41
Yarım Altın
17.334,47
17.771,63
% 0.85
10:41
Ziynet Altın
34.777,62
35.434,56
% 0.85
10:41
Cumhuriyet Altını
37.118,00
37.678,00
% 1.15
17:01
