Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Ocak Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 7 Ocak 2026 itibarıyla yatırımcılar için kritik bir gösterge olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik koşullar, ons altın fiyatlarını etkiliyor. Bugün belirlenen ons altın fiyatı 4.443,70 dolar, gram altın ise 6.152,701 TL alış ve 6.153,477 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları da yatırımcıların gözdesi arasında yer alıyor. Bu değerler, tasarruf ve yatırım planlamalarında büyük öneme sahip.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 7 Ocak 2026 itibarıyla yatırımcılar için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor. Saat 10:00'da belirlenen fiyatlar, küresel piyasalardaki dalgalanmaları gösteriyor. Yerel ekonomik koşullar da bu fiyatları etkiliyor.

Bugün ons altın fiyatı 4.443,70 dolar olarak belirlenmiştir. Bu değer, global altın piyasasındaki arz ve talep dengesine bağlı olarak değişiyor. Yatırımcılar, ons altındaki yükseklik nedeniyle diğer altın türlerine de yönelim gösteriyor.

Gram altın alış fiyatı 6.152,701 TL, satış fiyatı ise 6.153,477 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu fiyatlar, özellikle küçük yatırımcılar için kritik bir gösterge oluyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.844,32 TL, satışta ise 10.060,93 TL seviyesinde. Çeyrek altın, Türkiye'de hediyelik veya tasarruf aracı olarak sıkça kullanılıyor. Düğün ve özel günler yaklaştıkça bu fiyatlar daha fazla gündeme geliyor.

Yarım altın fiyatları, alışta 19.627,12 TL, satışta 20.121,87 TL olarak belirlenmiştir. Bu tür altın, genellikle yatırım ve birikim amacıyla tercih ediliyor. Cumhuriyet altını fiyatı ise, alışta 42.083 TL, satışta 42.719 TL olarak gerçekleşiyor. Güvenli liman arayan yatırımcılar için önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Gremse altın alış fiyatı 102.066 TL, satış fiyatı 103.318 TL olarak belirlenmiştir. Ata altını, alışta 42.055 TL, satışta 42.468 TL'den işlem görüyor. Bu tür altınlar, tasarruf ve yatırım bağlamında dikkat çekiyor.

Ziynet altın fiyatları, alışta 39.377,29 TL, satışta 40.120,67 TL olarak gözlemlenmiştir. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.468,20 TL, satış fiyatı 4.618,05 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.413,86 TL, satış fiyatı ise 5.070 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.731,33 TL, satış fiyatı 5.998,69 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, takı ve hediyelik altın pazarında önemli etkiler yaratmaktadır.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.121,937 TL, satış fiyatı ise 6.122,71 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılara güvenli bir alternatif sunuyor. Altın piyasasını takip edenler için önemli bir veri sağlıyor. Yatırım ve tasarruf planlamalarında altın fiyatları dikkate alınması gereken unsurların başında geliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.165,96
6.166,75
% -0.81
10:29
Ons Altın / TL
191.919,36
191.999,65
% -0.73
10:44
Ons Altın / USD
4.458,22
4.458,76
% -0.79
10:44
Çeyrek Altın
9.865,54
10.082,64
% -0.81
10:29
Yarım Altın
19.669,20
20.165,05
% -0.81
10:29
Ziynet Altın
39.461,72
40.206,77
% -0.81
10:29
Cumhuriyet Altını
42.083,00
42.719,00
% 0.62
16:48
