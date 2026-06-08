Kamera kullananlara kritik uyarı: Cezası var

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerleri ile apartmanlarda kullanılan güvenlik kameralarında ortak ve özel alan ayrımının dikkatle yapılması ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmemesi gerektiğini belirterek, aksi durumlarda idari yaptırımlar uygulanabileceğini bildirdi.

KVKK'den yapılan açıklamada, son dönemde iş yerleri ile apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarında güvenlik kamerası sistemlerinin belirlenen amaçlar dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığına ilişkin şikayet ve başvuruların arttığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu alanlarda kullanılan kamera sistemlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğu belirtilerek, güvenlik kameralarının belirlenen amaçların dışına çıkılarak ve ölçüsüz şekilde "çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama" gibi amaçlarla kullanılmasının, bireylerin özel hayatının gizliliğine müdahale oluşturabileceği ve kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesine yol açabileceği kaydedildi.

İş yerlerinde güvenlik kameraları aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ölçülülük ilkesine riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi. Kamera sistemi kurulurken ortak alan ve özel alan ayrımının gözetilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanı gibi özel bölümlere kamera yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.

KAMERALAR BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ GÖRMEMELİ

KVKK'nin apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kamerası sistemlerine ilişkin açıklamasında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na atıfta bulunularak, sistemlerin mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun şekilde kullanılması gerektiği bildirildi. Kamera sistemlerinin kurulumu sırasında apartman ve site sakinlerinin makul mahremiyet beklentilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, ortak alanların titizlikle belirlenmesi ve kameraların bağımsız bölümlerin içini görecek şekilde daire kapılarının önüne yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Güvenlik kamerası sistemleri ile yalnızca sistemin kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına, yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden özellikler barındırmaması gerekir." uyarısına yer verildi.

Mevzuata aykırı kamera kullanımı halinde idari yaptırımların gündeme gelebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımla karşılaşılabilecektir."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır