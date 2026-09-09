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Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 09 Eylül 2026 itibarıyla önemli bir dalgalanma göstermektedir. Ons altının fiyatı 4.400,14 Dolar ile yatırımcılar için referans kabul edilmektedir. TL bazında gram altın alış fiyatı 6.859,151 TL, çeyrek altın ise 10.974,64 TL seviyesindedir. Yarım ve Cumhuriyet altınları, değer koruma arayışında tercih edilmektedir. Bilezik altın fiyatlarında da farklı ayarlar dikkat çekmektedir. Yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle takip etmesi önem taşımaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 09 Eylül 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seyir izlemektedir. Küresel ekonomik koşullar ve talep bu durumu etkilemektedir. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.400,14 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam, yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır.

Gram altın fiyatları, TL bazında dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 6.859,151 TL, satış fiyatı ise 6.860,102 TL’dir. Bu fiyatlar, yerel yatırımcılar için önemli bir rol oynamaktadır.

Çeyrek altın fiyatları 10:00 itibarıyla alışta 10.974,64 TL, satışta ise 11.216,27 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, geleneksel etkinliklerde çeyrek altına olan talebi yansıtmaktadır. Yarım altın ise alış fiyatı 21.880,69 TL, satış fiyatı 22.432,53 TL'dir.

Cumhuriyet altın fiyatları alışta 45.337 TL, satışta 46.023 TL düzeyindedir. Bu değerler, uzun vadeli değer koruma arayışında sıkça tercih edildiğini göstermektedir. Gremse altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 109.815 TL, satış fiyatı ise 111.204 TL'dir.

Ata altın alış fiyatı 44.881 TL, satış fiyatı 45.421 TL olarak kaydedilmiştir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 43.898,57 TL, satışta ise 44.727,87 TL'dir. Altın takılar, hediye ve yatırım amacıyla tercih edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları farklı ayarlarıyla izlenmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.729,65 TL, satış fiyatı 4.954,39 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 4.684,17 TL, satışta ise 5.485 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 6.204,93 TL, satış fiyatı ise 6.421,74 TL olarak belirlenmiştir.

Altın fiyatları 09 Eylül 2026 itibarıyla dalgalı bir seyir izlemektedir. Yatırımcıların piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak dikkatli olması önemlidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 09 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.868,14
6.869,00
% 1.21
10:33
Ons Altın / TL
213.844,49
213.920,13
% 1.32
10:48
Ons Altın / USD
4.411,76
4.412,35
% 1.29
10:48
Çeyrek Altın
10.989,02
11.230,81
% 1.21
10:33
Yarım Altın
21.909,37
22.461,62
% 1.21
10:33
Ziynet Altın
43.956,10
44.785,86
% 1.21
10:33
Cumhuriyet Altını
45.337,00
46.023,00
% 0.39
16:30
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Altın güncel altın fiyatları
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