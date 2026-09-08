400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum

İhtiyaç kredisi çekecekler için bankaların faiz oranlarında son tablo ortaya çıktı. Peki, en düşük ve en yüksek faiz oranları ne kadar?
Bankalar tarafından sunulan 12 ay vadede 400 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı olarak yüzde 2,99 göze çarparken en yüksek faiz oranı olarak ise yüzde 4,29 görülüyor.
Bankalar tarafından müşterilere farklı faiz oranları sunulurken ihtiyaç kredisinin faiz oranları çeşitli koşullara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 42.341,89 TL
Toplam ödeme: 510.102,68 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit: 43.470,90 TL
Toplam ödeme: 523.650,80 TL
Faiz oranı: %3,39
Aylık taksit: 43.633,42 TL
Toplam ödeme: 525.601,04 TL
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 43.959,37 TL
Toplam ödeme: 529.812,44 TL
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz oranı: %3,59
Aylık taksit: 44.286,55 TL
Toplam ödeme: 533.738,60 TL
(Kamu Personellerine Özel Kredi)
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 44.614,94 TL
Toplam ödeme: 537.379,28 TL
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 44.614,94 TL
Toplam ödeme: 535.379,28 TL
(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz oranı: %3,84
Aylık taksit: 45.109,80 TL
Toplam ödeme: 543.617,60 TL
(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz oranı: %3,84
Aylık taksit: 45.109,80 TL
Toplam ödeme: 543.617,60 TL
(İhtiyaç finansmanı)
Kar payı oranı: %3,99
Aylık taksit: 45.607,38 TL
Toplam ödeme: 549.288,56 TL
Faiz oranı: %4,02
Aylık taksit: 45.707,22 TL
Toplam ödeme: 550.786,64 TL
Faiz oranı: %4,29
Aylık taksit: 46.610,62 TL
Toplam ödeme: 561.627,44 TL
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