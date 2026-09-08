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400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler vatandaşlar için banka banka faiz oranları, aylık taksit ve toplam ödeme belli oldu.

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum
Hande Dağ

İhtiyaç kredisi çekecekler için bankaların faiz oranlarında son tablo ortaya çıktı. Peki, en düşük ve en yüksek faiz oranları ne kadar?

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 1

Bankalar tarafından sunulan 12 ay vadede 400 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı olarak yüzde 2,99 göze çarparken en yüksek faiz oranı olarak ise yüzde 4,29 görülüyor.

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 2

BANKA BANKA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar tarafından müşterilere farklı faiz oranları sunulurken ihtiyaç kredisinin faiz oranları çeşitli koşullara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 3

ODEA

(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 42.341,89 TL
Toplam ödeme: 510.102,68 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 4

ING

(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz oranı: %3,34
Aylık taksit: 43.470,90 TL
Toplam ödeme: 523.650,80 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 5

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %3,39
Aylık taksit: 43.633,42 TL
Toplam ödeme: 525.601,04 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 6

ON DİJİTAL

Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 43.959,37 TL
Toplam ödeme: 529.812,44 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 7

QNB

(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz oranı: %3,59
Aylık taksit: 44.286,55 TL
Toplam ödeme: 533.738,60 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 8

ING

(Kamu Personellerine Özel Kredi)
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 44.614,94 TL
Toplam ödeme: 537.379,28 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 9

ENPARA

Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 44.614,94 TL
Toplam ödeme: 535.379,28 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 10

CEPTETEB

(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz oranı: %3,84
Aylık taksit: 45.109,80 TL
Toplam ödeme: 543.617,60 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 11

TEB

(3 Ay Ertelemeli Kredi)
Faiz oranı: %3,84
Aylık taksit: 45.109,80 TL
Toplam ödeme: 543.617,60 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 12

VAKIF KATILIM

(İhtiyaç finansmanı)
Kar payı oranı: %3,99
Aylık taksit: 45.607,38 TL
Toplam ödeme: 549.288,56 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 13

DENİZBANK

Faiz oranı: %4,02
Aylık taksit: 45.707,22 TL
Toplam ödeme: 550.786,64 TL

400 bin TL kredi faizi banka banka belli oldu: İşte ihtiyaç kredisinde son durum 14

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %4,29
Aylık taksit: 46.610,62 TL
Toplam ödeme: 561.627,44 TL

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