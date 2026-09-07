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BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu
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BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Bu hafta Bim’de hangi indirimler var? Bim aktüel fırsatlarını merak ediyorsanız, 15-16 Eylül 2026 tarihli Bim katalog broşürü yayınlandı! Her hafta yenilenen Bim market raflarında; oyuncu bilgisayarlarından temel gıdaya, atıştırmalıklardan süt ürünlerine kadar onlarca ürün cazip fiyatlarla sunuluyor. En yeni Bim aktüel ürünler listesini incelemek için broşürleri kaçırmayın. Bim de bu hafta öne çıkan indirimleri hemen keşfedin!

BİM'e bu hafta Monster Tulpar ve Abra oyuncu bilgisayarları, xDrive oyuncu koltukları ve Zen çalışma masası ile kitaplık çeşitleri geliyor. Teknoloji ve mobilyanın yanı sıra mutfaklarda yerini alacak Komili zeytinyağı, Koska pekmez, Efsane pirinç ve Barilla makarna gibi temel gıda ürünleri sunuluyor. Şarküteri ve süt reyonunda Dardanel somon, Peysan peynir ve İçim süt ürünleri yer alırken; Nutella, Luppo, Züber ve Patiswiss gibi lezzetli atıştırmalıklar da indirimli fiyatlarla raflara geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Nutella kakaolu fındık kreması 1000 g 210 TL

BİM e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu 1

  • Süsse çilek aromalı kremalı sandviç bisküvi 300 g 35 TL
  • Sünger Bob lisanslı & yumuşak şekerli bardak 10 g 199 TL
  • Bebeto Ice Cream yumuşak şeker 120 g 45 TL
  • New Yorkers vanilya dolgulu kurabiye 160 g 89 TL
  • Bebeto Pick/Mix karışık yumuşak şeker 650 g 159 TL
  • Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 219 TL
  • Dokuru Shot kuru meyve çeşitleri 59 TL
  • Karabio siyez buğdayı patlağı 100 g 39 TL
  • Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL

Komili riviera zeytinyağı 5 L 975 TL

BİM e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu 2

  • Koska üzüm pekmezi 1300 g 199 TL
  • Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 269 TL
  • Saban yerli kırmızı mercimek 2,5 kg 179 TL
  • Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL
  • Marmarabirlik kokteyl yeşil zeytin 111-140 adet/kg 800 g 205 TL
  • Serel tahin 1 kg 169 TL
  • Barilla makarna çeşitleri 500 g 44,50 TL
  • Barilla lazanya 400 g 119 TL
  • Pastavilla junior sevimli rakamlar makarna 350 g 27,50 TL
  • Pasta Veneta tam buğday kalem makarna 350 g 27,50 TL
  • Torku Çatalhöyük bulgur çeşitleri 1 kg 42,50 TL

İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 79 TL

BİM e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu 3

  • İçim %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79 TL
  • Danette puding 59,50 TL
  • Superfresh artizan tost 165 g 135 TL
  • Dardanel somon porsiyon 400 g 219 TL
  • Sushida Dardanel california maki 140 g 159 TL
  • Mutfağım parmak patates 2500 g 185 TL
  • Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 239 TL
  • Aknaz krem peynir 2x150 g 67,50 TL
  • Peysan az yağlı beyaz peynir 800 g 165 TL
  • İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 159 TL

16 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Monster Abra A5 V22.4.7 oyun bilgisayarı 40,990 TL

BİM e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu 4

  • Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyun bilgisayarı 75,990 TL
  • Monster Tulpar T7 V26.4.11 oyun bilgisayarı 75,990 TL
  • XDrive Toryum oyuncu koltuğu 8,490 TL
  • XDrive 15'li Plus oyuncu koltuğu 8,990 TL
  • Skyzone mobil çalışma masası mavi/pembe 9,990 TL
  • Ssb Furniture Zen çalışma masası 2,450 TL
  • Ssb Furniture Zen kitaplık 3,450 TL

Bu içerik 7 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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