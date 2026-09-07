BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e bu hafta Monster Tulpar ve Abra oyuncu bilgisayarları, xDrive oyuncu koltukları ve Zen çalışma masası ile kitaplık çeşitleri geliyor. Teknoloji ve mobilyanın yanı sıra mutfaklarda yerini alacak Komili zeytinyağı, Koska pekmez, Efsane pirinç ve Barilla makarna gibi temel gıda ürünleri sunuluyor. Şarküteri ve süt reyonunda Dardanel somon, Peysan peynir ve İçim süt ürünleri yer alırken; Nutella, Luppo, Züber ve Patiswiss gibi lezzetli atıştırmalıklar da indirimli fiyatlarla raflara geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

15 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nutella kakaolu fındık kreması 1000 g 210 TL

Süsse çilek aromalı kremalı sandviç bisküvi 300 g 35 TL

Sünger Bob lisanslı & yumuşak şekerli bardak 10 g 199 TL

Bebeto Ice Cream yumuşak şeker 120 g 45 TL

New Yorkers vanilya dolgulu kurabiye 160 g 89 TL

Bebeto Pick/Mix karışık yumuşak şeker 650 g 159 TL

Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 219 TL

Dokuru Shot kuru meyve çeşitleri 59 TL

Karabio siyez buğdayı patlağı 100 g 39 TL

Atıştır çubuk kraker 40 g 3,50 TL

Komili riviera zeytinyağı 5 L 975 TL

Koska üzüm pekmezi 1300 g 199 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 269 TL

Saban yerli kırmızı mercimek 2,5 kg 179 TL

Filiz sebzeli burgu makarna 350 g 29,50 TL

Marmarabirlik kokteyl yeşil zeytin 111-140 adet/kg 800 g 205 TL

Serel tahin 1 kg 169 TL

Barilla makarna çeşitleri 500 g 44,50 TL

Barilla lazanya 400 g 119 TL

Pastavilla junior sevimli rakamlar makarna 350 g 27,50 TL

Pasta Veneta tam buğday kalem makarna 350 g 27,50 TL

Torku Çatalhöyük bulgur çeşitleri 1 kg 42,50 TL

İçimino çikolatalı süt 6x180 ml 79 TL

İçim %1,5 yağlı süt 6x200 ml 79 TL

Danette puding 59,50 TL

Superfresh artizan tost 165 g 135 TL

Dardanel somon porsiyon 400 g 219 TL

Sushida Dardanel california maki 140 g 159 TL

Mutfağım parmak patates 2500 g 185 TL

Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 239 TL

Aknaz krem peynir 2x150 g 67,50 TL

Peysan az yağlı beyaz peynir 800 g 165 TL

İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 159 TL

16 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Monster Abra A5 V22.4.7 oyun bilgisayarı 40,990 TL

Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 oyun bilgisayarı 75,990 TL

Monster Tulpar T7 V26.4.11 oyun bilgisayarı 75,990 TL

XDrive Toryum oyuncu koltuğu 8,490 TL

XDrive 15'li Plus oyuncu koltuğu 8,990 TL

Skyzone mobil çalışma masası mavi/pembe 9,990 TL

Ssb Furniture Zen çalışma masası 2,450 TL

Ssb Furniture Zen kitaplık 3,450 TL

Bu içerik 7 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.