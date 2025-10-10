Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla yakından takip ediliyor. Küresel altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yönelimlerini etkilemektedir. Özellikle ons altın fiyatları, 3.968,12 dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu değer, yatırımcıların altın talebinin sürdüğünü göstermektedir.

Türk Lirası cinsinden işlem gören gram altın, alış fiyatı 5.334,534 TL’dir. Satış fiyatı ise 5.335,139 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın fiyatlarının artması, yerel yatırımcıların altına yönelmesine neden olmaktadır. Gram altın, yüksek likiditesi ile cazip bir seçenek sunmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.535,25 TL ve satışta 8.722,95 TL seviyelerine ulaşmıştır. Yarım altın ise alışta 17.017,16 TL, satışta 17.445,90 TL olarak işlem görmektedir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 37.559 TL’dir. Satış fiyatı ise 38.119 TL olarak kaydedilmiştir. Geleneksel yatırım tercihleri olan bu altın türleri, piyasanın şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Gremse altın, 89.861 TL alış ve 91.756 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir. Ata altın ise alışta 37.049 TL, satışta 37.944 TL seviyelerine ulaşmıştır. Ziynet altın, 34.141,02 TL alış ve 34.785,11 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Bu çeşitlilik, yatırımcıların hedeflerine uygun altın formunu seçmesine olanak sağlamaktadır.

Bilezik fiyatları da artış göstermiştir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.048,24 TL, satışta 4.168,24 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.882,75 TL’dir. Satış fiyatı ise 4.642 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı 5.048,88 TL alış ve 5.341,27 TL satış fiyatları ile işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın, alış fiyatı 5.307,861 TL, satış fiyatı ise 5.308,463 TL olarak belirlenmiştir. Güncel altın piyasası, hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Bu değerli metal, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkmaktadır. Altın fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak izlenecektir.