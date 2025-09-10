FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerden ve piyasa dinamiklerinden etkileniyor. Bugünkü değerler, yatırımcıların ve altın alıcılarının dikkatini çekiyor. Farklı türdeki altın ürünlerinin fiyatları da piyasada önemli bir rol oynuyor. Gram altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla 4840 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, Türkiye’de yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gram altın, en yaygın yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor.

Ons altın fiyatı, güncel verilere göre saat 09.33 itibarıyla 3.642 dolar olarak tespit edildi. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altın talebinin ve arzının yansımasıdır. Doların değer kaybetmesi, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarını etkileyen faktörlerdendir.

Çeyrek altın fiyatı saat 09.19 itibarıyla 7.914 TL seviyesine ulaşırken, yarım altın fiyatı ise saat 09.20 itibarıyla 15.830 TL'dir. Cumhuriyet altını 33162 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, özel günlerde ve düğünlerde hediye olarak tercih edilen altın türleri için yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Gremse altın fiyatı saat 09.33 itibarıyla 80 bin 30 TL, ata altın ise saat 09.33 itibarıyla 32.922 TL olarak kaydedildi. Gremse altın, işçilik ve gramaj açısından özel ihtiyaçlara hitap ediyor. Ata altın uzun vadeli yatırım için cazip bir seçenek sunuyor. Ziynet altın fiyatı ise saat 09.20 itibarıyla 31.560 TL'den işlem görmekte.

Bilezik altın fiyatları da alternatif bir seçenek sunuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı saat 09.33 itibarıyla 3.699 TL, 18 ayar bilezik gramı 3.940 TL, 22 ayar bilezik gramı ise 4.690 TL seviyesinde belirlenmiştir. Bu fiyatlar, takı ve hediyelik eşya sektöründe altın talebini artırıyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatı saat 09.24 itibarıyla 4.815 TL olarak dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların saf altın yatırımı yapma isteğini yansıtıyor. Altın, geçmişten günümüze en güvenilir değer saklama aracı olma özelliğini sürdürüyor. Yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunuyor.

Tüm bu veriler ışığında, 10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlikler karşısında yatırımcılar için stratejik bir önem taşıyor. Altın, volatiliteyi azaltma ve ekonomik güvenceleri artırma hedefine ulaşmada etkili bir araç olarak öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayıMaaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı
Yatırımcılar için yeni dönem! Faiz oranlarında beklenti ne durumda?Yatırımcılar için yeni dönem! Faiz oranlarında beklenti ne durumda?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.837,14
4.837,65
% 0.56
10:03
Ons Altın / TL
150.564,69
150.589,13
% 0.64
10:18
Ons Altın / USD
3.647,16
3.647,50
% 0.57
10:18
Çeyrek Altın
7.739,42
7.909,56
% 0.56
10:03
Yarım Altın
15.430,46
15.819,13
% 0.56
10:03
Ziynet Altın
30.957,67
31.541,50
% 0.56
10:03
Cumhuriyet Altını
32.662,00
33.162,00
% 1.1
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Muş’ta silahlı kavga! Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

BYD'nin iki numarasından 'Manisa' açıklaması! Tarih verdi

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Yeni zamlı maaşlar için kritik hesap! Tabloda tek tek gösterdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.