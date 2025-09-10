Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Eylül Çarşamba 2025 gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerden ve piyasa dinamiklerinden etkileniyor. Bugünkü değerler, yatırımcıların ve altın alıcılarının dikkatini çekiyor. Farklı türdeki altın ürünlerinin fiyatları da piyasada önemli bir rol oynuyor. Gram altın fiyatı saat 09.17 itibarıyla 4840 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, Türkiye’de yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Gram altın, en yaygın yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor.

Ons altın fiyatı, güncel verilere göre saat 09.33 itibarıyla 3.642 dolar olarak tespit edildi. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altın talebinin ve arzının yansımasıdır. Doların değer kaybetmesi, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarını etkileyen faktörlerdendir.

Çeyrek altın fiyatı saat 09.19 itibarıyla 7.914 TL seviyesine ulaşırken, yarım altın fiyatı ise saat 09.20 itibarıyla 15.830 TL'dir. Cumhuriyet altını 33162 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, özel günlerde ve düğünlerde hediye olarak tercih edilen altın türleri için yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Gremse altın fiyatı saat 09.33 itibarıyla 80 bin 30 TL, ata altın ise saat 09.33 itibarıyla 32.922 TL olarak kaydedildi. Gremse altın, işçilik ve gramaj açısından özel ihtiyaçlara hitap ediyor. Ata altın uzun vadeli yatırım için cazip bir seçenek sunuyor. Ziynet altın fiyatı ise saat 09.20 itibarıyla 31.560 TL'den işlem görmekte.

Bilezik altın fiyatları da alternatif bir seçenek sunuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı saat 09.33 itibarıyla 3.699 TL, 18 ayar bilezik gramı 3.940 TL, 22 ayar bilezik gramı ise 4.690 TL seviyesinde belirlenmiştir. Bu fiyatlar, takı ve hediyelik eşya sektöründe altın talebini artırıyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatı saat 09.24 itibarıyla 4.815 TL olarak dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların saf altın yatırımı yapma isteğini yansıtıyor. Altın, geçmişten günümüze en güvenilir değer saklama aracı olma özelliğini sürdürüyor. Yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunuyor.

Tüm bu veriler ışığında, 10 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlikler karşısında yatırımcılar için stratejik bir önem taşıyor. Altın, volatiliteyi azaltma ve ekonomik güvenceleri artırma hedefine ulaşmada etkili bir araç olarak öne çıkıyor.