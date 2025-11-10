Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Kasım Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

10 Kasım 2025 tarihinde, altın piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatları 4.076,02 Dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasalardaki gelişim ve talep dinamiklerini destekleyen önemli bir gösterge.

Gram altın, yatırımcılar için ilgi çekici bir seçenek olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 5.529,85 TL, satış fiyatı ise 5.530,60 TL. Bu fiyatlar, gram altın yatırımcılarının kararlarını etkileyebilir. Yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Çeyrek altın, alış fiyatı 8.847,76 TL, satış fiyatı ise 9.042,53 TL üzerinden işlem görüyor. Bu fiyat aralığı, hediye amacıyla veya tasarruf yapmak isteyen bireyler için önemli bir alternatif sunuyor. Yarım altın fiyatı ise alışta 17.640,22 TL, satışta ise 18.085,06 TL olarak kaydedilmiş. Bu fiyatlar, daha büyük bir birikim yapmak isteyen yatırımcılar için tercih edilen bir seçenek olabilir.

Cumhuriyet altını da piyasada dikkat çekiyor. Alış fiyatı 37.365 TL, satış fiyatı ise 37.930 TL. Cumhuriyet altını, genellikle değer saklama aracı olarak tercih edilmektedir. Gremse altın ise alış fiyatı 92.402 TL, satış fiyatı ise 93.288 TL üzerinden işlem görüyor. Bu fiyatlar, büyük yatırımcılara yönelik bir seçenek sunuyor.

Ata altın fiyatları, alışta 38.096 TL, satışta ise 38.377 TL olarak işlem görüyor. Bu durum, tasarruf yapmak isteyen yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Ziynet altını ise alış fiyatı 35.391,05 TL, satış fiyatı 36.059,50 TL olarak belirlenmiş. Ziynet altınları, klasik altın yatırımının yanı sıra hediyelik seçenekler arasında yer alıyor.

Bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.136,10 TL, 18 ayar bilezik gram fiyatı 3.991,02 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 5.191,67 TL. Bu fiyatlar, takı almak isteyen tüketiciler için alternatif sunuyor.

Serbest 0.995 has altın, alış fiyatı 5.502,202 TL, satış fiyatı ise 5.502,945 TL olarak kaydedilmiş. Bu altın türü, yatırımcılar için yüksek kaliteli bir seçenek sunuyor.

Altın fiyatları, ekonomik koşullar, enflasyon ve piyasa beklentileri gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcıların bu bilgileri dikkate alarak bilinçli kararlar vermeleri önemlidir. Piyasalardaki belirsizliklerin ve dalgalanmaların etkisi, ilerleyen dönemde daha belirgin hale gelecektir.