Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Nisan Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları, 10 Nisan 2026 sabah saat 10:00 itibariyle dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Yatırımcılar ve ekonomik verilere yönelik hassasiyet gösterenler için güncel rakamlar önemli. Günlük altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Ayrıca küresel ekonomik gelişmeler bu fiyatları etkiliyor.

Uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı 4.746,30 Dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyat, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Aynı zamanda alternatif yatırım araçları için de takip edilmesi gereken bir seviyedir.

Türkiye'deki piyasalarda gram altın fiyatları 6.817,402 TL alış, 6.818,307 TL satış olarak belirlenmiş. Ons altın için alış fiyatı 212.007,90 TL, satış fiyatı 212.089,39 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yerel yatırımcıların uluslararası dalgalanmalara tepkisini gözler önüne seriyor.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.907,84 TL, satış fiyatı ise 11.147,93 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın fiyatı ise alışta 21.747,51 TL, satışta 22.295,86 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, geleneksel yatırımcılar için önemli bir yer tutuyor.

Cumhuriyet altını için alış fiyatı 45.299 TL, satış fiyatı ise 45.984 TL seviyesinde. Gremse altın fiyatları alışta 110.630 TL, satışta 113.526 TL olarak belirlenmiş. Ata altının alış fiyatı 45.750 TL, satış fiyatı ise 46.504 TL'den işlem görüyor.

Diğer altın formlarına baktığımızda ise ziynet altın fiyatları 43.631,37 TL alış, 44.455,36 TL satış olarak belirlenmiş. 14 ayar bilezik gramı için alış 3.722,47 TL, satış 4.943,32 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı 4.756,36 TL alış, 5.565 TL satış fiyatına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı fiyatı 6.193,27 TL alış, 6.474,09 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Serbest piyasalarda 0.995 has altın alış fiyatı 6.783,315 TL, 6.784,215 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu veriler, günün öne çıkan altın fiyatları olarak yatırımcıların alım satım kararlarında önemli bir kaynak oluşturuyor. Altın piyasalarında gelişmeleri takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.