Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Nisan Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları dikkat çekici bir şekilde şekilleniyor. Yatırımcılar için güncel rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalara tepkiyi ölçmek açısından kritik.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 10 Nisan 2026 sabah saat 10:00 itibariyle dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Yatırımcılar ve ekonomik verilere yönelik hassasiyet gösterenler için güncel rakamlar önemli. Günlük altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Ayrıca küresel ekonomik gelişmeler bu fiyatları etkiliyor.

Uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı 4.746,30 Dolar olarak belirlenmiş. Bu fiyat, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır. Aynı zamanda alternatif yatırım araçları için de takip edilmesi gereken bir seviyedir.

Türkiye'deki piyasalarda gram altın fiyatları 6.817,402 TL alış, 6.818,307 TL satış olarak belirlenmiş. Ons altın için alış fiyatı 212.007,90 TL, satış fiyatı 212.089,39 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, yerel yatırımcıların uluslararası dalgalanmalara tepkisini gözler önüne seriyor.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10.907,84 TL, satış fiyatı ise 11.147,93 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın fiyatı ise alışta 21.747,51 TL, satışta 22.295,86 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, geleneksel yatırımcılar için önemli bir yer tutuyor.

Cumhuriyet altını için alış fiyatı 45.299 TL, satış fiyatı ise 45.984 TL seviyesinde. Gremse altın fiyatları alışta 110.630 TL, satışta 113.526 TL olarak belirlenmiş. Ata altının alış fiyatı 45.750 TL, satış fiyatı ise 46.504 TL'den işlem görüyor.

Diğer altın formlarına baktığımızda ise ziynet altın fiyatları 43.631,37 TL alış, 44.455,36 TL satış olarak belirlenmiş. 14 ayar bilezik gramı için alış 3.722,47 TL, satış 4.943,32 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı 4.756,36 TL alış, 5.565 TL satış fiyatına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı fiyatı 6.193,27 TL alış, 6.474,09 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Serbest piyasalarda 0.995 has altın alış fiyatı 6.783,315 TL, 6.784,215 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu veriler, günün öne çıkan altın fiyatları olarak yatırımcıların alım satım kararlarında önemli bir kaynak oluşturuyor. Altın piyasalarında gelişmeleri takip etmek, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kruvaziyer yolcu sayısı martta son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştıKruvaziyer yolcu sayısı martta son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı!Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.824,24
6.824,99
% -0.08
10:08
Ons Altın / TL
212.363,72
212.407,85
% -0.02
10:23
Ons Altın / USD
4.752,61
4.753,14
% -0.29
10:23
Çeyrek Altın
10.918,79
11.158,86
% -0.08
10:08
Yarım Altın
21.769,33
22.317,71
% -0.08
10:08
Ziynet Altın
43.675,14
44.498,92
% -0.08
10:08
Cumhuriyet Altını
45.299,00
45.984,00
% -0.79
17:07
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

