FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

JP Morgan altın fiyatları için yıl sonu hedefini değiştirdi

JP Morgan'a göre Çin Merkez Bankası öncülüğündeki stratejik rezerv alımlarıyla altın fiyatları rekor yükseliş potansiyeli taşıyor. Kurum bu beklentinin etkisi ile 2026 yıl sonu altın fiyatı beklentisinde değişikliğe gitti

JP Morgan altın fiyatları için yıl sonu hedefini değiştirdi
Cansu Çamcı

JP Morgan Global Research uzmanları yatırımcı ilgisindeki son dönem zayıflığına ve piyasalarda hakim olan yatay işlem sürecine rağmen altın fiyatları için taze rekor seviyeleri işaret etti. Kurumun hazırladığı en güncel küresel emtia araştırma raporu değerli metalin 2026 yılının son çeyreğinde ons başına ortalama 6.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngördü.

Analistler piyasanın mevcut fiyatlamalarının çok ötesindeki projeksiyonu detaylandırarak 2027 yılı sonunda söz konusu varlığın 6.300 dolara ulaşma potansiyeli taşıdığını bildirdi. Yılın başlarında güçlü bir başlangıç rallisi gerçekleştiren spot altın fiyatları mart ayında ivme kaybederek yakın zamanda ons başına 4.170 dolar ile yıl içi en düşük seviyesini test etti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Kapsamlı rapor jeopolitik gelişmeler ve küresel para politikası etrafında şekillenen makroekonomik belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı. Uzmanlar piyasadaki gelecekteki talep ve fiyat istikrarının şu an için kesinlik taşımayan jeopolitik çatışmaların diplomatik çözümüne ve ABD Merkez Bankası politikalarının yönüne bağlı olduğunu not etti.

ALTIN FİYATLARI TEKNİK SEVİYELERDEKİ SIKIŞMA ALANINDAN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR

JP Morgan Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer değerli metale yönelik yatırımcı coşkusunun şimdilik ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti. Shearer mevcut teknik görünümü değerlendirirken fiyatların teknik bir belirsizlik alanında sıkıştığını aktararak 4.340 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğünü ve şimdilik 4.730 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlandığını söyledi.

JP Morgan altın fiyatları için yıl sonu hedefini değiştirdi 1

Finansal piyasalar enerji kaynaklı enflasyonist baskılar karşısında ABD Merkez Bankası yetkililerinin faiz artırımlarıyla yanıt vermek zorunda kalabileceği endişesini fiyatlamaya devam ediyor. Shearer piyasalardaki yatay seyrin ortasında artan faiz artışı endişeleri nedeniyle altın fiyatları eğiliminin çoğu kurumsal yatırımcı için şu an arka planda kaldığını ekledi.

Kurumun raporu mevcut zayıflığa rağmen geçmiş yıllarda küresel ölçekte güçlü talebi yönlendiren temel faktörlerin büyük ölçüde varlığını koruduğunu aktardı. Yüksek enflasyon endişeleri, tüketicilerin satın alma gücündeki erime eğilimi, ABD mali baskıları, uluslararası jeopolitik bölünme ve politika belirsizliği altın fiyatları için güvenli liman talebini güçlü şekilde destekliyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ALIM BASKISINI ARTIRIYOR

Küresel merkez bankaları altın fiyatları grafiklerinde son yıllarda kaydedilen rallinin temel itici gücü olarak piyasa dengelerinde öne çıkıyor. Resmi veriler merkez bankalarının 2026 yılının ilk çeyreğinde 129 ton değerli metal sattığını ve yalnızca 16 ton net alım raporladığını gösterdi. JP Morgan analistleri ise alternatif tahminlerin piyasadaki gerçek alım faaliyetinin çok daha güçlü bir ivme yakaladığına işaret ettiğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi tahminleri doğrultusunda tezgah üstü piyasa verilerine ve İsviçre rafineri akışlarına dayanarak ilk çeyrekteki kurumsal alımların 244 tona ulaştığı hesaplandı. İlgili veri seti önceki çeyrekte kaydedilen 208 tona kıyasla talep tarafında net bir organik artışı yansıtıyor.

REZERV ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ İTHALAT HACMİNİ GENİŞLETİYOR

Rapor Asya pazarını ve özelinde Çin yönetimini altın fiyatları üzerindeki en büyük fiziki talep kaynaklarından biri olarak nitelendirdi. Shearer ülkenin net ithalatının 2026 yılının ilk çeyreğinde 317 ton seviyesine ulaşarak yukarı yönlü bir kırılma gösterdiğini ve önceki çeyreğe göre yaklaşık üç kat arttığını aktardı.

Çin Merkez Bankası şubat ayına kadarki altı aylık dönemde ayda yaklaşık 1 ton seviyesinde tuttuğu bildirilen resmi alımlarını mart ayında 5 tona yükseltti. Kurum nisan ayında ise ulusal rezervlerine 8 ton değerli metal daha ekledi. JP Morgan uzmanları merkez bankasının agresif biriktirme politikasını Çin'in rezervlerini çeşitlendirme ve ülkenin para birimi yuanın küresel piyasalarda alternatif bir rezerv para birimi olarak konumunu güçlendirme stratejisinin geniş çaplı bir parçası olarak değerlendirdi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacakCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak
SPK, açığa satış yasağını 26 Haziran'a kadar uzattıSPK, açığa satış yasağını 26 Haziran'a kadar uzattı

Anahtar Kelimeler:
J.P. Morgan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.