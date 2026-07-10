Bugün çeyrek altın kaç TL? 10 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çeken önemli verilere ulaşmıştır. 10 Temmuz 2026 itibarıyla uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı 4.111,73 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, enflasyon ve jeopolitik belirsizlikler ışığında altın yatırımcıları için önemli bir göstergedir.

Gram altın alış fiyatı 6.214,31 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatı ise 6.215,17 TL'dir. Gram altın, Türkiye'deki bireysel yatırımcılar için erişilebilir bir yatırım aracıdır. Yoğun talep gören bu altın türü, fiyat hareketliliği ile dikkat çekmektedir.

Ons altın, Türk lirası cinsinden de işlem görmeye devam etmektedir. Alış fiyatı 193.263,91 TL, satış fiyatı ise 193.336,36 TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar, piyasaların yönünü belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Dolar bazlı fiyatlandırma ile yerel piyasalardaki değişiklikler, yatırımcıların alım-satım kararlarını etkilemektedir.

Çeyrek altın fiyatı, alışta 9.942,90 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatı ise 10.161,81 TL'dir. Yarım altın için alış fiyatı 19.823,66 TL, satış fiyatı ise 20.323,62 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altını ise alışta 41.191 TL, satışta 41.814 TL seviyesindedir. Bu altın türleri, geleneksel yatırım araçları arasında yer almakta ve düğün gibi özel günlerde sıkça tercih edilmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 100.369 TL, satış fiyatı ise 101.508 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın için alış fiyatı 41.325 TL, satış fiyatı 41.630 TL'dir. Ayrıca, ziynet altın alış fiyatı 39.771,60 TL, satış fiyatı 40.522,93 TL olarak kaydedilmiştir. Bu çeşitler, bireysel yatırımcıların portföy çeşitliliği yaratmalarına olanak tanımaktadır.

Bilezikler de altın yatırımlarının bir parçası olarak dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.379,55 TL, satışta ise 4.545,88 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.266,76 TL alış, 4.950 TL satış olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.636,03 TL, satışta 5.830,97 TL seviyesindedir. Bu değerler, altının takı olarak kullanımını etkileyen önemli fiyat göstergeleridir.

Serbest 0.995 has altın için alış fiyatı 6.183,241 TL, satış fiyatı ise 6.184,098 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, bu fiyat kaynaklarını dikkatle takip ederek piyasalardaki değişimlere hızlı bir şekilde yanıt verebilir. 10 Temmuz 2026'daki bu fiyat artışları ve dalgalanmaları, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Altın, geleneksel güvenli liman olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor.