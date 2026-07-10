Türkiye S-400'leri satıyor mu? Erdoğan 'izleyin' demişti, Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan alınan savunma sistemi NATO üyesi olan Türkiye'nin F-35 alımı konusunda sürekli önüne geliyordu. Yıllar sonra Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi için yeşil ışık yakması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

TÜRKİYE S-400'LERİ SATIYOR MU?

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini satacağı iddiası bir anda gündem yarattı.

KREMLİN'DEN S-400 AÇIKLAMASI

Körfez ülkelerinden bitiyle satış konusunda görüşmelerin başladığı iddia edilirken, Kremlin'den son dakika açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Peskov'un konuya ilişkin öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı.

"SÜPER HASSAS BİR KONU"

Bu sistemlerin satış olasılığı 'süper hassas' bir konu.' Türkiye ile bu konudaki görüşmeler devam edecek."

ERDOĞAN "BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası konuyla ilgili gelen bir soruya verdiği yanıt akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamış; Reuters muhabirinin 'F-35 alma şartı olarak S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız?' sorusuna, "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın sözleri salondakiler tarafından alkışlanmıştı.