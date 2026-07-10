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Türkiye S-400'leri satıyor mu? Erdoğan 'izleyin' demişti, Rusya'dan açıklama

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini satacağı iddiası gündem yarattı. Körfez ülkelerinden bitiyle satış konusunda görüşmelerin başladığı iddia edilirken, Kremlin'den son dakika açıklaması geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası konuyla ilgili gelen bir soruya "Bizi izlemeye devam edin" yanıtı akıllara geldi.

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Erdoğan 'izleyin' demişti, Rusya'dan açıklama
Devrim Karadağ

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan alınan savunma sistemi NATO üyesi olan Türkiye'nin F-35 alımı konusunda sürekli önüne geliyordu. Yıllar sonra Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi için yeşil ışık yakması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye S-400 leri satıyor mu? Erdoğan izleyin demişti, Rusya dan açıklama 1

TÜRKİYE S-400'LERİ SATIYOR MU?

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemlerini satacağı iddiası bir anda gündem yarattı.

Türkiye S-400 leri satıyor mu? Erdoğan izleyin demişti, Rusya dan açıklama 2

KREMLİN'DEN S-400 AÇIKLAMASI

Körfez ülkelerinden bitiyle satış konusunda görüşmelerin başladığı iddia edilirken, Kremlin'den son dakika açıklaması geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

Türkiye S-400 leri satıyor mu? Erdoğan izleyin demişti, Rusya dan açıklama 3

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Peskov'un konuya ilişkin öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı.

"SÜPER HASSAS BİR KONU"

Bu sistemlerin satış olasılığı 'süper hassas' bir konu.' Türkiye ile bu konudaki görüşmeler devam edecek."

Türkiye S-400 leri satıyor mu? Erdoğan izleyin demişti, Rusya dan açıklama 4

ERDOĞAN "BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası konuyla ilgili gelen bir soruya verdiği yanıt akıllara geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamış; Reuters muhabirinin 'F-35 alma şartı olarak S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız?' sorusuna, "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın sözleri salondakiler tarafından alkışlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan S-400
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