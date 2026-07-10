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Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

Kesinleşen emekli maaş zammının ardından SGK, ödeme bilgilerini e-Devlet sisteminde güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı maaşlarını ve kök aylık bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı
Cansu Çamcı

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları belli olurken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da zamlı maaş bilgilerini e-Devlet sistemine işlemeye başladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş zammı alacak. Güncellenen verilerin sisteme yüklenmesiyle milyonlarca emekli, yeni maaşını öğrenmek için e-Devlet'e yöneldi.

ZAMLI MAAŞ E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

Emekliler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sigorta kollarına göre ilgili hizmet ekranını kullanarak maaş bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Sorgulama ekranları şu şekilde sıralanıyor:

-4A Emekli Ödeme Bilgileri (SSK emeklileri)

-4B Emekli Ödeme Bilgileri (Bağ-Kur emeklileri)

-4C Emekli Ödeme Bilgileri (Emekli Sandığı)

Bu ekranlarda yer alan bilgiler sayesinde emekliler hem zamlı maaşlarını hem de kök aylıklarını ayrıntılı olarak inceleyebiliyor.

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet e yansımaya başladı 1

KÖK MAAŞINIZI BU YÖNTEMLE HESAPLAYABİLİRSİNİZ

e-Devlet'teki ödeme bilgilerinde bulunan "Ek Ödeme Tutarı", kök maaşın hesaplanması açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak kök maaşlarını, 26 ile çarparak ise hesaplarına yatacak toplam aylık tutarı hesaplayabiliyor.Ek ödeme oranı yüzde 5 olan emekliler için ise farklı hesaplama yöntemi uygulanıyor.

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet e yansımaya başladı 2

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayına ait zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimi de belli oldu.

Memurlar: Zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacak.

SSK emeklileri: Maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur emeklileri: Zamlı maaş ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Memur emeklilerine ödenecek maaş farklarının ise ilerleyen günlerde açıklanacak takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLECEK

Temmuz maaş zammının sisteme yansımasıyla birlikte milyonlarca emekli yeni maaşını öğrenmek için e-Devlet'e yöneldi. Özellikle kök maaş ve banka hesabına yatacak net tutarı öğrenmek isteyen vatandaşlar, SGK'nın güncellediği ödeme bilgileri ekranından işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.Yetkililer, maaş bilgilerini kontrol etmek isteyen emeklilerin yalnızca e-Devlet üzerinden sunulan resmi sorgulama ekranlarını kullanmaları gerektiğini belirtiyor.Temmuz ayı zamlarının sisteme işlenmesiyle birlikte emekliler, yeni maaşlarını ödeme günü beklemeden görüntüleyebilirken, kök aylık ve toplam ödeme tutarlarını da e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Temmuz zammının yanı sıra en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor.

Teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde taban aylık alan emekliler zamlı maaşlarını doğrudan hesaplarında görebilecek. Yasanın ödeme dönemine yetişmemesi durumunda ise oluşacak maaş farkları daha sonra hak sahiplerinin hesaplarına fark ödemesi olarak yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
maaş emekli
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