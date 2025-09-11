FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Eylül Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gram altın fiyatı 4820.246 TL olarak belirlendi. Ons altın fiyatı ise 3630 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu fiyatlar, global piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki ekonomik koşulların etkisiyle şekilleniyor.

Çeyrek altın 7712.39 TL, yarım altın ise 15376.58 TL’den işlem görüyor. Cumhuriyet altını 32612 TL ile yatırımcılar arasında sıkça tercih edilen bir enstrüman. Gremse altın fiyatı 79017 TL olarak kaydedildi. Bu durum, büyük hacimlerde işlem yapan yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Diğer altın çeşitleri arasında ata altın 32505 TL, ziynet altın ise 30849.57 TL’den işlem görmekte. Altın fiyatlarının artış göstermesi, değerli madene olan yüksek talebi gösteriyor. Ayrıca, 14 ayar bilezik gram fiyatı 2673.13 TL, 18 ayar bilezik gram fiyatı 3426.9 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 4439.34 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, takı ve mücevher satın almayı düşünen kişiler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Serbest piyasada 0.995 saflığında has altın fiyatı 4796.145 TL olarak listeleniyor. Bu durum, yatırımcıların ve meraklıların daha saf ve kaliteli altın alma konusunda dikkatli olmalarını gerektiriyor. 11 Eylül 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli dalgalanmalar gözlemleniyor. Fiyatların gelecekte ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak kalmaya devam ediyor. Ancak piyasadaki hareketlilik ve ekonomik gelişmeler dikkatle izlenmelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.817,91
4.818,41
% -0.27
10:11
Ons Altın / TL
149.785,71
149.812,91
% -0.31
10:26
Ons Altın / USD
3.627,37
3.627,73
% -0.37
10:26
Çeyrek Altın
7.708,65
7.878,11
% -0.27
10:11
Yarım Altın
15.369,13
15.756,21
% -0.27
10:11
Ziynet Altın
30.834,62
31.416,05
% -0.27
10:11
Cumhuriyet Altını
32.612,00
33.104,00
% -0.17
17:04
