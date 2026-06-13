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Altında düşüş sürer mi? Mert Başaran 'Panik olacak bir şey yok' diyerek açıkladı!

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Peki altındaki bu düşüş sürecek mi? Mert Başaran ihtimalleri sıralayarak 'Panik olacak bir şey yok' dedi. İşte detaylar...

Altında düşüş sürer mi? Mert Başaran 'Panik olacak bir şey yok' diyerek açıkladı!
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar kafa karıştırıyor. Son dönemde savaş, ateşkes ve anlaşma açıklamalarının peş peşe gelmesi piyasaları etkilerken, altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soru ise 'Altın daha da düşecek mi?' oldu.

İktisatçı-Yazar Mert Başaran savaş biterse altın fiyatlarının tekrar toparlanabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarının düşmesiyle ilgili 'Panik olacak bir şey yok' diyen Başaran, Habertürk'e önemli açıklamalarda bulundu.

*İşte Başaran'ın açıklamaları;

"Altının ortalama yıllık dolar bazı getirisi yüzde 8 ila 10 arasıdır. 50 yıllık tarihine bakarsanız. Fakat son 2 yılda 50 yıllık tarihi böyle olmasına rağmen %200 yaptı. 20 yıllık hareketini aslında 2 yılda yaptı. Dolayısıyla altın 1700 dolarlardan 5500 dolarlara korkunç bir artış yaptı. 20 yıllık artışını yaptığı için bu kadar çok büyük artış yapan varlıklarda da bunu ucuzken alan haklı olarak kar analizasyonu yapıyorlar.

Altında düşüş sürer mi? Mert Başaran Panik olacak bir şey yok diyerek açıkladı! 1

"ALTININ BU DÜŞÜŞÜ NORMAL"

'1700'den aldığımda bir ev alamıyordum ama şimdi 3'e katladı. Ben bunu satarım istediğim ev ve arabayı alırım' diyor.

Büyük yatırımcıda altından çıkıp petrol alıyor. Temel mantık şu; Altın aslında her yıl artan bir şeydir. Dünyada altın böyle artmaz. 2011'de 1900 dolarlık altın 2022'ye kadar aynı yerde kalmış hatta düşmüş. 2000 yılına kadar inanılmaz şekilde düşmüş. 2000 yılında zirvesini geçmiş. Biraz grafik okuyan insanlar için altının bu düşüşü normal.

"SAVAŞ BİTERSE TEKRAR TOPARLANMA OLUR"

İnsanlar çok yüksekten aldı. Bitcoin'de de yapılmıştı bu. Gayet sağlıklı. Bunun bir düşüş trendi var hala onun içerisinde orta vadeli düşüş trendinin içinde. 4100'de durdu. Şimdi bu tepki eğer kalıcı olursa savaş biterse, petrolden çıkan para buraya girebilir ve altında tekrar bir toparlanma olabilir.

Altında düşüş sürer mi? Mert Başaran Panik olacak bir şey yok diyerek açıkladı! 2

"PANİK OLACAK BİR ŞEY YOK"

Ancak savaş tekrar uzarsa para tekrar petrole gelirse altında 3900'lere düşebilir. Altın uzun vadeli yatırımdır, kısa vadede tarihte olmuştur. 2011 yılına bakarlarsa 1900 dolar olan altın 1050 dolara kadar düşmüştür. Dolayısıyla altında böyle düşüşler hep olur. Tarih tekerrürden ibarettir, gayet normal, panik olacak bir şey yok. Düşmesi aslında avantajdır. Düştüğü yerde bir yerde yataya girer. Siz toplarsanız tekrar zirveyi görür. Söylemesi hoş değil var altını olan için ama keşke 3000'lere düşse de daha çok insanlar alsa ve 5500'e çıktığında insanlar kazansa... Çünkü tekrar o zirveyi görüyor."

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Ons Altın / TL
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195.248,27
% 0.31
23:59
Ons Altın / USD
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% 0.16
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10.263,02
% 0.31
23:59
Yarım Altın
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20.526,05
% 0.31
23:59
Ziynet Altın
40.168,07
40.926,56
% 0.31
23:59
Cumhuriyet Altını
41.798,00
42.431,00
% 2.79
17:04
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Altın Mert Başaran
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