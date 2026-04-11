Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Nisan Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 11 Nisan 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmayı ve yatırımcıların ilgisini tekrar gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 4.749,26 Dolar olarak belirlenmiş. Bu değer, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor. Ayrıca, değerli metalin global seyrine dair ipuçları sunuyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için göz önünde bulundurulması gereken bir araç. Saat 10:00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.811,836 TL, satış fiyatı ise 6.812,726 TL. Bu fiyatlar, altın alım satımı yapanlar için önemli kıstaslar arasında yer alıyor.

Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların ilgi alanında. Çeyrek altının alış fiyatı 10.898,94 TL, satış fiyatı ise 11.138,81 TL olarak belirlenmiş. Yarım altının alış fiyatı ise 21.729,76 TL, satış fiyatı 22.277,61 TL seviyelerinde yer alıyor. Bu fiyat aralıkları, altın yatırımını değerlendirenlerin karar süreçlerinde etkili faktörler.

Cumhuriyet altını, gremse altın ve ata altın gibi alternatif araçlar da dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.589 TL, satış fiyatı 46.274 TL. Gremse altın için alış fiyatı 110.814 TL, satış fiyatı 113.811 TL. Ata altın alış fiyatı ise 45.689 TL, satış fiyatı 46.484 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, yatırımcıların tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

Ziynet altın gibi hediyelik alım satımlarında da önemli fiyatlar mevcut. Ziynet altının alış fiyatı 43.595,75 TL, satış fiyatı ise 44.418,97 TL. Bunun yanı sıra, çeşitli ayar bileziklerin gram fiyatları da takip ediliyor. 14 ayar bilezik gramı 3.728,81 TL alış, 4.954,48 TL satış fiyatı ile işlem görürken, 18 ayar bilezik gramı 4.768,22 TL alış ve 5.525 TL satış fiyatında. 22 ayar bilezik gramının alış fiyatı 6.203,56 TL, satış fiyatı ise 6.490,39 TL.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları da belirlenmiş. Alış fiyatı 6.777,777 TL, satış fiyatı 6.778,662 TL. Tüm bu veriler, altın piyasasındaki hareketliliği ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli fiyat aralıklarını gösteriyor. Dalgalı piyasa koşullarına göre strateji geliştirmek, altın yatırımlarında kazanç sağlamak için önemlidir.