
Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Nisan Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 11 Nisan 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.749,26 Dolar seviyelerine ulaştı. Türkiye'deki gram altın alış ve satış fiyatları sırasıyla 6.811,836 TL ve 6.812,726 TL olarak belirlendi. Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını gibi çeşitli alternatifler de önemli fiyatlarla işlem görüyor. Yatırımcılar, bu dinamik verileri dikkate alarak stratejilerini oluşturmalı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 11 Nisan 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmayı ve yatırımcıların ilgisini tekrar gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 4.749,26 Dolar olarak belirlenmiş. Bu değer, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor. Ayrıca, değerli metalin global seyrine dair ipuçları sunuyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için göz önünde bulundurulması gereken bir araç. Saat 10:00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.811,836 TL, satış fiyatı ise 6.812,726 TL. Bu fiyatlar, altın alım satımı yapanlar için önemli kıstaslar arasında yer alıyor.

Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların ilgi alanında. Çeyrek altının alış fiyatı 10.898,94 TL, satış fiyatı ise 11.138,81 TL olarak belirlenmiş. Yarım altının alış fiyatı ise 21.729,76 TL, satış fiyatı 22.277,61 TL seviyelerinde yer alıyor. Bu fiyat aralıkları, altın yatırımını değerlendirenlerin karar süreçlerinde etkili faktörler.

Cumhuriyet altını, gremse altın ve ata altın gibi alternatif araçlar da dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.589 TL, satış fiyatı 46.274 TL. Gremse altın için alış fiyatı 110.814 TL, satış fiyatı 113.811 TL. Ata altın alış fiyatı ise 45.689 TL, satış fiyatı 46.484 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, yatırımcıların tercihlerinde belirleyici rol oynuyor.

Ziynet altın gibi hediyelik alım satımlarında da önemli fiyatlar mevcut. Ziynet altının alış fiyatı 43.595,75 TL, satış fiyatı ise 44.418,97 TL. Bunun yanı sıra, çeşitli ayar bileziklerin gram fiyatları da takip ediliyor. 14 ayar bilezik gramı 3.728,81 TL alış, 4.954,48 TL satış fiyatı ile işlem görürken, 18 ayar bilezik gramı 4.768,22 TL alış ve 5.525 TL satış fiyatında. 22 ayar bilezik gramının alış fiyatı 6.203,56 TL, satış fiyatı ise 6.490,39 TL.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları da belirlenmiş. Alış fiyatı 6.777,777 TL, satış fiyatı 6.778,662 TL. Tüm bu veriler, altın piyasasındaki hareketliliği ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli fiyat aralıklarını gösteriyor. Dalgalı piyasa koşullarına göre strateji geliştirmek, altın yatırımlarında kazanç sağlamak için önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.811,84
6.812,73
% -0.26
23:59
Ons Altın / TL
211.796,05
211.975,21
% -0.26
23:59
Ons Altın / USD
4.748,95
4.749,57
% -0.36
23:59
Çeyrek Altın
10.898,94
11.138,81
% -0.26
23:59
Yarım Altın
21.729,76
22.277,61
% -0.26
23:59
Ziynet Altın
43.595,75
44.418,97
% -0.26
23:59
Cumhuriyet Altını
45.589,00
46.274,00
% 0.63
17:02
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

