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Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın 4.120,26 dolara yükselirken, gram altın alış fiyatı 6.224,7 TL, satış fiyatı ise 6.225,546 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın 10.178,77 TL, yarım altın 20.357,54 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzun vadeli yatırımcılar için Cumhuriyet altını, güvenli bir seçenek sunuyor. Güncel fiyatlar ve piyasa trendleri, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

11 Temmuz 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, fiyatları takip ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.120,26 dolar seviyesindedir. Bu değer, küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yükseldi. Altın talebi artış göstermektedir ve bu durum fiyatları etkilemektedir.

Gram altın alış fiyatı 6.224,7 TL, satış fiyatı ise 6.225,546 TL'dir. Yatırımcılar, gram altındaki bu fiyatların önemi konusunda dikkatli olmalıdır. Dalgalı piyasa koşullarında, gram altın alım-satımı yapanlar piyasa hareketlerine dikkat etmelidir.

Ons altın için alış fiyatı 193.392,16 TL, satış fiyatı 194.044,76 TL olarak kaydedilmiştir. Dolar bazında bu işlemler, döviz kurlarının altın fiyatları üzerindeki etkisini göstermektedir. Fiyatlardaki değişiklikler, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Çeyrek altın alış fiyatı 9.959,52 TL, satış fiyatı ise 10.178,77 TL'dir. Yarım altının alış fiyatı 19.856,79 TL, satış fiyatı 20.357,54 TL'dir. Bu değerler, özel etkinliklerde yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 40.985 TL, satış fiyatı 41.606 TL olarak belirlenmiştir. Uzun vadeli yatırımcılar için güvenli bir seçenek olarak görünmektedir. Cumhuriyet altını, pek çok yatırımcının portföyünde önemli bir yeri vardır.

Gremse altın fiyatları alışta 100.479 TL, satışta 101.581 TL olarak güncellenmiştir. Ata altını alış fiyatı 41.370 TL, satış fiyatı 41.660 TL'dir. Ziynet altını ise alış fiyatı 39.838,08 TL, satış fiyatı 40.590,56 TL'dir. Bu tür altınlar, hediye olarak da sıkça tercih edilmektedir.

Farklı ayar bileziklerin fiyatları da yatırımcılara alternatifler sunmaktadır. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.383,35 TL, satış fiyatı 4.548,80 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı için alış 4.271,21 TL, satış 4.950 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alış fiyatı 5.642,19 TL, satış fiyatı 5.835,19 TL seviyesindedir.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.193,577 TL, satış fiyatı 6.194,418 TL olarak güncellenmiştir. Tüm bu değerler, altın alım-satımı yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bilgilerdir. Güncel fiyatlar ve piyasa trendleri, yatırım kararlarını etkilemektedir. Yatırımcıların bilgi sahibi olması, daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olacaktır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.224,70
6.225,55
% 0.12
23:59
Ons Altın / TL
193.392,16
194.044,76
% 0.17
23:59
Ons Altın / USD
4.119,98
4.120,54
% -0.07
23:59
Çeyrek Altın
9.959,52
10.178,77
% 0.12
23:59
Yarım Altın
19.856,79
20.357,54
% 0.12
23:59
Ziynet Altın
39.838,08
40.590,56
% 0.12
23:59
Cumhuriyet Altını
40.985,00
41.606,00
% -0.5
17:00
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Altın güncel altın fiyatları
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