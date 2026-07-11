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Türkiye'nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar

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Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu, 30 kişilik ekibiyle hobi amaçlı yaptığı kırıntı altın madenciliğinde günde 20 grama kadar altın bulduklarını belirtti. Kırıntı madenciliğinin altın ithalatının azaltılmasına katkı sunacağını söyledi. İşte merak edilen detaylar...

Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişilik ekibi, hobi amaçlı yaptıkları kırıntı altın madenciliği kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki dere ve akarsularında altın arıyor.

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 1

Yerine göre günde 20 grama kadar altın bulabildiklerini belirten Kındımoğlu, çalışmalarını doğaya zarar vermeden yürüttüklerini, faaliyetlerin ardından ise çevre temizliği yaparak çalışma alanlarına çetin ceviz fidanı diktiklerini söyledi.

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 2

"TÜRKİYE ÇAPINDA HEMEN HEMEN HER İLDE ALTIN ÇIKIYOR"

Kırıntı altın madenciliğine başlamadan önce gerekli eğitimlerin alınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Hamza Kındımoğlu, "Ekibimizde yaklaşık 30 kişi var, bunların 9'u usta. Ekibimizin içinde çeşitli meslek dallarından asker, polis, makine mühendisi, esnaf arkadaşlarımız var. Bunlarla zaman zaman toplanıp doğalarda, derelerde keşifler yapıyoruz, kırıntı madeni arıyoruz. Daha sonra çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğini yapıp, fidanlarımızı dikiyoruz. Ayrıca ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidanı dikme zorunluluğu vardır. Türkiye çapında hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor, bilinçli aramak gerekiyor. Bu işi yapacak olan arkadaşların eğitim alması gerekiyor. Örneğin derede altın ararken taşların yapısını iyi bilmesi lazım, dereyi iyi okuyabilmesi lazım. Bir derede altın varsa o derenin her tarafında altın yoktur" dedi.

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 3

"GÜNDE 18-20 GRAM BULDUĞUMUZ DA OLUYOR"

Kındımoğlu, bulunan altın miktarının çalışılan bölgenin özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Ekibimiz hobi amaçlı kurulmuş bir ekiptir. Türkiye çapında bu işi gelir kaynağına çevirmiş arkadaşlarımız da var. Bu iş bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz. Çok güzel kil çukurlarına denk gelip de 20-30 gram altını tek seferde bulabilirsiniz. Bazen hiç altın bulamadığımız da oluyor. Bu işe ilk başladığımız zamanlar ekipçe az kişiydik. Bir yıl boyunca hiç dere bulamadık, ufacık bir altın bizi sevindiriyordu. Ekip olarak kalabalık olduğumuz için daha geniş çaplı bir keşif yapabiliyoruz. Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor, 18-20 gram altın bulduğumuz da oluyor. Rakamlar net değil, değişiklik gösterebiliyor."

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 4

"DERE KENARINDA DOĞAYI DEFORME ETMEDEN ÇALIŞMALAR YAPABİLİRSİNİZ"

Kırıntı madenciliğinin maden sahaları ile sit alanlarında yapılmaması gerektiğini aktaran Kındımoğlu, "Belirli boydaki savaklarla çalışıldığı zaman ve doğaya zarar verilmediği zaman herhangi bir yasağı yok. Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor, buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz" diye konuştu.

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 5

KIRINTI MADENCİLİĞİNİN EKONOMİYE KATKISI VAR MI?

Kırıntı madenciliğinin altın ithalatının azaltılmasına katkı sunacağını ifade eden Kındımoğlu, "Dere kenarında yatan altının ülkemize, ekonomimize hiçbir faydası yok. Bin tane hobici olsa ve o bin hobici günde bir gram altın çıkartsa, Türkiye ekonomisine bir kilo altın kazandırmış oluruz. Dolayısıyla altın ithalatımızı ciddi anlamda düşürmüş oluruz. Bu yerden bakıldığı zaman kırıntı madenciliğin ekonomiye katkısı bile vardır" şeklinde konuştu.

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 6

Öte yandan, Kındımoğlu, kırıntı madenciliğiyle elde edilen altınların ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırıldığını, ardından sertifikasıyla birlikte herhangi bir kuyumcuda satılabildiğini aktardı.

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 7

Türkiye nin derelerinden servet akıyor: Günde 20 grama kadar altın buluyorlar 8
Kaynak: İHA

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