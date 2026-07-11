FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olanların sayısı 487 bini aşarken BES'te ikinci maaş dönemi de giderek büyüyor. Sistemde SGK'dan emekli olanlar çift maaş alırken BES katılımcılarının fon tutarları ise 2026'nın ilk yarısı itibarıyla rekor seviyeye tırmandı. İşte BES'e katılan vatandaşlar için maaş hesaplaması!

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye
Doğukan Akbayır

Kanal D'de yer alan habere göre, BES'ten emekli olanların sayısı 487 bin 118 kişiye ulaştı. 56 yaşını doldurmuş kişilerin ikinci maaşlarını aldığı sistemle ilgili Sigortacılık Eğitmeni Enver Şişeci'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şişeci, “10 yıl önce Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmiş ve katkı payı ödemiş, 56 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız artık bugün SGK emekli maaşlarına ek olarak ikinci emekli maaşlarını almaya başladılar.” dedi.

İkinci emekli maaşını almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye 1

2,4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Sistemde şu ana kadar biriken toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon lirayı aştı.

"10 YIL MAAŞ İSTERSENİZ 30 BİN LİRANIN ÜZERİNDE..."

Şişeci, “Örneğin sistemde 3 milyon lirayı aşan bir rakamınız var. 10 yıl maaş almak isterseniz 30 bin liranın biraz üzerinde bir emeklilik maaşı bağlanır. Tabii burada önemli olan katkı payının hangi fonlarda olduğu.” ifadelerini kullandı.

İkinci emekli maaşını almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye 2

18 YAŞ ALTI FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYARI AŞTI

Yılın ilk yarısı itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 100 milyar 713 milyon lira oldu. Sisteme en çok katılım ise sıfır yaş grubunda görüldü. Çünkü ebeveynler çocukları için güvence sermayesi oluşturmayı hedefliyor.

Enver Şişeci, “Aileler çocukları doğar doğmaz onların geleceğine tasarruf ettirmek için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil ediyorlar.” dedi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: 1 yaralıSöke’de trafik kazası: 1 yaralı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduİstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Anahtar Kelimeler:
BES emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.