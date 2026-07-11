'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Kanal D'de yer alan habere göre, BES'ten emekli olanların sayısı 487 bin 118 kişiye ulaştı. 56 yaşını doldurmuş kişilerin ikinci maaşlarını aldığı sistemle ilgili Sigortacılık Eğitmeni Enver Şişeci'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şişeci, “10 yıl önce Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmiş ve katkı payı ödemiş, 56 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız artık bugün SGK emekli maaşlarına ek olarak ikinci emekli maaşlarını almaya başladılar.” dedi.

2,4 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Sistemde şu ana kadar biriken toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon lirayı aştı.

"10 YIL MAAŞ İSTERSENİZ 30 BİN LİRANIN ÜZERİNDE..."

Şişeci, “Örneğin sistemde 3 milyon lirayı aşan bir rakamınız var. 10 yıl maaş almak isterseniz 30 bin liranın biraz üzerinde bir emeklilik maaşı bağlanır. Tabii burada önemli olan katkı payının hangi fonlarda olduğu.” ifadelerini kullandı.

18 YAŞ ALTI FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYARI AŞTI

Yılın ilk yarısı itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 100 milyar 713 milyon lira oldu. Sisteme en çok katılım ise sıfır yaş grubunda görüldü. Çünkü ebeveynler çocukları için güvence sermayesi oluşturmayı hedefliyor.

Enver Şişeci, “Aileler çocukları doğar doğmaz onların geleceğine tasarruf ettirmek için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil ediyorlar.” dedi.