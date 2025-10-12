Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

12 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4,018.24 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat uluslararası piyasalarda önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yatırımcılar için yerel piyasalardaki fiyat hareketleri daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle gram altın da dikkatle takip edilmeli.

Gram altın alış fiyatı 5,403.76 TL, satış fiyatı ise 5,404.54 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, Türk lirasının altın üzerindeki etkisini gösteriyor. Özellikle yerel yatırımcılar için piyasa hareketleri, strateji oluştururken belirleyici oluyor. Altın alım satımında gram üzerinden yapılan işlemler, birçok yatırımcı için güvenli bir liman işlevi görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahip. Çeyrek altın alış fiyatı 8,646.01 TL, satış fiyatı ise 8,836.42 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, hediye verme kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle talep oranı yüksek bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer formlar da ilgi çekici fiyatlarla işlem görmekte. Yarım altın alış fiyatı 17,237.99 TL, satış fiyatı ise 17,672.84 TL şeklindedir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 37,350 TL, satış fiyatı 37,914 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın, Ata altın ve ziynet altın da önemli fiyat seviyeleriyle işlem görüyor. Gremse altının alış fiyatı 91,040 TL, satış fiyatı ise 91,829 TL’dir. Ata altının alış fiyatı 37,535 TL, satış fiyatı ise 37,974 TL olarak kaydedilmiştir. Ziynet altının alış fiyatı 34,584.05 TL, satış fiyatı ise 35,237.59 TL şeklindedir.

Bilezikler de yatırımcılar için ilgi çekici bir alternatif sunuyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3,089.01 TL, satışta ise 4,171.17 TL seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı 3,933.85 TL alış, 4,642 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5,115.14 TL, satışta 5,345.55 TL olarak dikkat çekmektedir.

Altın piyasası 12 Ekim 2025 tarihinde ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar için güvenli bir liman olan altın, piyasalardaki belirsizlikler karşısında korunma aracı olarak öne çıkıyor. Bu süreçte yatırımcıların alım satım kararlarında güncel fiyatları dikkate alması önemlidir. Piyasa verileri ile birlikte hareket edilmesi gerekiyor.