FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 12 Ekim 2025 tarihi itibarıyla uluslararası ve yerel düzeyde dikkat çekici fiyatlarla şekilleniyor. Ons altın 4,018.24 Dolar seviyesindeyken, gram altın 5,404.54 TL'den işlem görüyor. Güncel veriler doğrultusunda yapılacak yatırımlar hayati önem taşıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

12 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4,018.24 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat uluslararası piyasalarda önemli bir referans noktası oluşturuyor. Yatırımcılar için yerel piyasalardaki fiyat hareketleri daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle gram altın da dikkatle takip edilmeli.

Gram altın alış fiyatı 5,403.76 TL, satış fiyatı ise 5,404.54 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, Türk lirasının altın üzerindeki etkisini gösteriyor. Özellikle yerel yatırımcılar için piyasa hareketleri, strateji oluştururken belirleyici oluyor. Altın alım satımında gram üzerinden yapılan işlemler, birçok yatırımcı için güvenli bir liman işlevi görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahip. Çeyrek altın alış fiyatı 8,646.01 TL, satış fiyatı ise 8,836.42 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, hediye verme kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle talep oranı yüksek bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer formlar da ilgi çekici fiyatlarla işlem görmekte. Yarım altın alış fiyatı 17,237.99 TL, satış fiyatı ise 17,672.84 TL şeklindedir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 37,350 TL, satış fiyatı 37,914 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altın, Ata altın ve ziynet altın da önemli fiyat seviyeleriyle işlem görüyor. Gremse altının alış fiyatı 91,040 TL, satış fiyatı ise 91,829 TL’dir. Ata altının alış fiyatı 37,535 TL, satış fiyatı ise 37,974 TL olarak kaydedilmiştir. Ziynet altının alış fiyatı 34,584.05 TL, satış fiyatı ise 35,237.59 TL şeklindedir.

Bilezikler de yatırımcılar için ilgi çekici bir alternatif sunuyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3,089.01 TL, satışta ise 4,171.17 TL seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı 3,933.85 TL alış, 4,642 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5,115.14 TL, satışta 5,345.55 TL olarak dikkat çekmektedir.

Altın piyasası 12 Ekim 2025 tarihinde ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcılar için güvenli bir liman olan altın, piyasalardaki belirsizlikler karşısında korunma aracı olarak öne çıkıyor. Bu süreçte yatırımcıların alım satım kararlarında güncel fiyatları dikkate alması önemlidir. Piyasa verileri ile birlikte hareket edilmesi gerekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ekim Pazar 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Tüm Türkiye'den gelen oldu' Kuyruğun sonu görünmedi'Tüm Türkiye'den gelen oldu' Kuyruğun sonu görünmedi
'Önce zam, sonra indirim' dönemi bitiyor!'Önce zam, sonra indirim' dönemi bitiyor!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.403,76
5.404,54
% 1.25
23:59
Ons Altın / TL
167.955,07
168.176,20
% 1.24
23:59
Ons Altın / USD
4.017,95
4.018,53
% 1.04
23:59
Çeyrek Altın
8.646,01
8.836,42
% 1.25
23:59
Yarım Altın
17.237,99
17.672,84
% 1.25
23:59
Ziynet Altın
34.584,05
35.237,59
% 1.25
23:59
Cumhuriyet Altını
37.350,00
37.914,00
% 0.81
12:58
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.