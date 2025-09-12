FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Eylül Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası yeni günde gözle raltın fiyatlarını çevrildi. 12 Eylül Cuma sabahında altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, gram altın ne kadar? çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 12 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Devrim Karadağ

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yeni günün ilk rakamları geldi. İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve ons altın fiyatıyla ilgili tüm detaylar...

12 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, altın fiyatlarında dikkat çekici bir dalgalanma gözlemlenmektedir. Ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların altına olan ilgisini artırmıştır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre, gram altın fiyatı 4 bin 861 TL olarak işlem görmektedir.

12 EYLÜL ONS ALTIN FİYATI

Ons altın fiyatı ise 151 bin 203 TL seviyesindedir. Bu durum, uluslararası piyasalarda altın talebinin arttığını göstermektedir.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan çeyrek altın ve yarım altın fiyatları sırasıyla 7 bin 948 TL ve 15 bin 897 TL olarak belirlenmiştir.

CUMHURİYET ALTINI 33 BİNE DAYANDI

Cumhuriyet altınının fiyatı 32 bin 990 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu, bu kategorideki en yüksek fiyatlardan biridir.

Gremse altın fiyatları 80 bin 181 TL'den işlem görmektedir. Ata altın fiyatı 33 bin 145 TL, ziynet altını ise 31 bin 697 TL seviyesindedir.

Bu değerler, yatırım için farklı seçenekler arayan bireyler için geniş bir yelpaze sunmaktadır. Altın, geleneksel olarak bir değer saklama aracı olarak görülmektedir. Birçok yatırımcı için günümüzde de bu özelliğini korumaktadır.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.858,38
4.858,83
% 0.63
08:51
Ons Altın / TL
151.078,93
151.106,75
% 0.62
09:06
Ons Altın / USD
3.652,02
3.652,36
% 0.51
09:06
Çeyrek Altın
7.773,40
7.944,18
% 0.63
08:51
Yarım Altın
15.498,22
15.888,37
% 0.63
08:51
Ziynet Altın
31.093,60
31.679,56
% 0.63
08:51
Cumhuriyet Altını
32.500,00
32.990,00
% -0.34
17:13
