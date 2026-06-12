Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Haziran Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarındaki Güncel Gelişmeler

Altın, uzun bir süredir değerli bir yatırım aracı olarak kabul edilmektedir. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak öne çıkmaktadır. Bugün, 12 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gerçekleşen alım-satım işlemleri, piyasa beklentilerini göstermektedir. Yatırımcıların yönelimleri de bu işlemlerle belirginleşmektedir.

Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.183,08 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu değer, uluslararası piyasalarda talep ve arz şartlarına göre farklılık göstermektedir. Ons altın fiyatlarındaki artış, yerel piyasalara da yansımaktadır. Böylece gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları üzerinde etkili bir rol oynamaktadır.

Gram altın fiyatları da dikkate değerdir. Alış fiyatı 6.219,221 TL, satış fiyatı ise 6.220,158 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, yatırımcılar için sıklıkla tercih edilen bir seçenek olmaktadır. Çeyrek altın fiyatı da önem taşımaktadır. Alış fiyatı 9.950,75 TL, satış fiyatı ise 10.169,96 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın satış fiyatı ise 20.339,92 TL seviyesine ulaşmıştır.

Cumhuriyet altını da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Alış fiyatı 40.663 TL, satış fiyatı 41.278 TL olarak kaydedilmiştir. Gremse altının alış fiyatı 100.965 TL'dir. Satış fiyatı ise 102.330 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ata altın da yatırımcılar arasında sorgulanmaktadır. Alış fiyatı 41.570 TL, satış fiyatı 42.062 TL olarak takip edilmektedir.

Ziynet altın fiyatları da önemli bir konudur. Alış fiyatı 39.803,01 TL, satış fiyatı 40.555,43 TL olarak belirlenmiştir. Farklı ayar altın çeşitleri de değişkenlik göstermektedir. 14 ayar bilezik gramı, 3.400,16 TL alış ve 4.578,65 TL satış fiyatlarına sahiptir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.353,08 TL, satış fiyatı 5.120 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.669,51 TL, satışta ise 5.941,10 TL olarak işlem görmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları da önemlidir. Alış fiyatı 6.188,125 TL, satış fiyatı ise 6.189,057 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların kararlarını etkilemeye devam edecektir. Altın fiyatlarının gelecekte nasıl gelişeceği ve piyasalardaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çeken bir konu olmaktadır.