Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde altın fiyatlarında görülen dalgalanmalar, yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. 12 Kasım 2026 tarihinde gram altın, alış fiyatı 6.407 TL, satış fiyatı ise 6.408 TL seviyelerinde işlem görmekte. Gram altında günlük değişim oranı ise %-0,45 olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekerken, ons altın fiyatı 3.965 $ seviyelerinde seyretmekte ve Dolar/TL ise 50,26 seviyesine yerleşmiş durumda.
100.000 TL ile gram altın almayı tercih eden yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 3.883 TL kalan bir tutar elde etmektedir. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor, böylece 5.709 TL’lik kalan bir tutarla tamamlanıyor. Önceki hafta 7 gün önceki gram altın kapanış fiyatı 6.536 TL iken, son kapanış 6.419 TL olarak kaydedildi. Haftalık bazda ise gram altın 116 TL'lik bir düşüş göstererek %-1,78 oranında bir azalma yaşadı.
Bu süreçte gram altın için izlenmesi gereken destek ve direnç seviyeleri de yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Güncel piyasada akıllı alım satım stratejileri için bu seviyelerin takibi önemli hale geliyor.
12 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.407 TL
|6.408 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.251 TL
|10.477 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.438 TL
|20.954 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.317 TL
|43.976 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.500 TL
|4.681 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.410 TL
|5.155 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.966 $
|3.967 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.516 TL
|6.522 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.426 TL
|10.664 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.786 TL
|21.328 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.317 TL
|43.976 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.332 TL, direnç seviyesi ise 6.594 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 3.916 dolar, direnç ise 4.085 dolar seviyelerindedir. Bu noktalar, yatırımcıların karar alma süreçlerinde dikkate alması gereken önemli seviyelerdir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.516 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 651.605 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.477 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.967 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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