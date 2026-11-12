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Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Son günlerde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı 6.408 TL seviyelerinde seyretmekte ve günlük değişim oranı %-0,45 olarak kaydedildi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Aleyna Türkmen

Son günlerde altın fiyatlarında görülen dalgalanmalar, yatırımcıları etkilemeye devam ediyor. 12 Kasım 2026 tarihinde gram altın, alış fiyatı 6.407 TL, satış fiyatı ise 6.408 TL seviyelerinde işlem görmekte. Gram altında günlük değişim oranı ise %-0,45 olarak belirlendi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekerken, ons altın fiyatı 3.965 $ seviyelerinde seyretmekte ve Dolar/TL ise 50,26 seviyesine yerleşmiş durumda.

100.000 TL ile gram altın almayı tercih eden yatırımcı, 15 adet gram altın alarak 3.883 TL kalan bir tutar elde etmektedir. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınabiliyor, böylece 5.709 TL’lik kalan bir tutarla tamamlanıyor. Önceki hafta 7 gün önceki gram altın kapanış fiyatı 6.536 TL iken, son kapanış 6.419 TL olarak kaydedildi. Haftalık bazda ise gram altın 116 TL'lik bir düşüş göstererek %-1,78 oranında bir azalma yaşadı.

Bu süreçte gram altın için izlenmesi gereken destek ve direnç seviyeleri de yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Güncel piyasada akıllı alım satım stratejileri için bu seviyelerin takibi önemli hale geliyor.

Güncel Altın Fiyatları

12 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.407 TL 6.408 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.251 TL 10.477 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.438 TL 20.954 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.317 TL 43.976 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.500 TL 4.681 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.410 TL 5.155 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.966 $ 3.967 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.516 TL 6.522 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.426 TL 10.664 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.786 TL 21.328 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.317 TL 43.976 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.332 TL, direnç seviyesi ise 6.594 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın tarafında ise destek 3.916 dolar, direnç ise 4.085 dolar seviyelerindedir. Bu noktalar, yatırımcıların karar alma süreçlerinde dikkate alması gereken önemli seviyelerdir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.516 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 651.605 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.477 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.967 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Kasım Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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