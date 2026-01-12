Bugün çeyrek altın kaç TL? 12 Ocak Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

12 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar bunu etkiliyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.578,07 Dolar. Bu rakam, yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalara karşı koruma arıyor. Altın, güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'deki altın fiyatlarına baktığımızda, gram altın alış fiyatı 6.350,398 TL. Satış fiyatı ise 6.351,189 TL. Gram altın, yerel yatırımcılar için tercih edilen bir araç. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerini yansıtıyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.160,64 TL, satışta 10.384,19 TL. Bu tür altın, hediyelik ve mücevherat amaçlı kullanılıyor. Ülkemizde önemli bir yere sahip. Güncel fiyatların yükselişi, yatırımcıların ilgisini artırabilir.

Yarım altın alış fiyatı 20.257,77 TL, satış fiyatı ise 20.768,39 TL. Yarım altın, yatırım için cazip bir seçenek sunuyor. Hem uzun vadeli hem de kısa vadeli işlemler için tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ise dikkat çekici. Alış fiyatı 42.143 TL, satış fiyatı 42.780 TL. Bu altın türleri yatırım ve birikim aracı olarak kullanılıyor. Gram başına değerleri, diğer türlerle birlikte önemli bir alternatif sunuyor.

Gremse altın alış fiyatı 104.083 TL, satış fiyatı ise 105.387 TL. Ata altın fiyatları alışta 42.886 TL, satışta 43.286 TL. Ziynet altını 40.642,55 TL alış ve 41.409,75 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Bilezik türlerinde de artış gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gramı 3.537,93 TL alış, 4.700,57 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 18 ayar bilezik gramı 4.495,44 TL alış ve 5.200 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise 5.844,64 TL alış ve 6.119,30 TL satış fiyatlarını koruyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatı, alışta 6.318,646 TL, satışta 6.319,433 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın ile ilgili stratejilerini belirlemesine yardımcı oluyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik durum da etkisini net bir şekilde yansıtıyor.

Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Ekonomik belirsizlikler çıkıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma arayışındaki bireyler, altını cazip bir yatırım aracı olarak görüyor.