FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip eden yatırımcıların yüzleri gülmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, hafta sonuna da yükselişle başladı. Peki Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Eylül Cumartesi 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını fiyatları...

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Devrim Karadağ

13 Eylül 2025 altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son 1 ayda rekor üstüne rekor kıran altın, yatırımcısının yine yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta içi rekorlara doymayan gram altın, haftayı 4 bin 845 TL ile kapatmıştı. Peki yeni güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

13 Eylül 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.844,87 TL – Satış 4.845,64 TL

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Ons Altın: Alış 3.643,49 USD – Satış 3.644,06 USD

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

Çeyrek Altın: Alış 8.004,00 TL – Satış 8.086,00 TL

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 3

Yarım Altın: Alış 16.008,00 TL – Satış 16.173,00 TL

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 4

Cumhuriyet Altını: Alış 32.603,00 TL – Satış 33.093,00 TL

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 5

Ata Altın: Alış 32.729,06 TL – Satış 33.062,94 TL

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyorÇalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor
Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdiKonut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.844,87
4.845,64
% 0.36
23:59
Ons Altın / TL
150.631,88
150.795,43
% 0.36
23:58
Ons Altın / USD
3.643,45
3.644,03
% 0.28
23:58
Çeyrek Altın
7.751,80
7.922,63
% 0.36
23:59
Yarım Altın
15.455,14
15.845,25
% 0.36
23:59
Ziynet Altın
31.007,18
31.593,59
% 0.36
23:59
Cumhuriyet Altını
32.603,00
33.093,00
% 0.31
15:37
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

Altın rekorlara doymuyor! Yine yükselişte...

Altın rekorlara doymuyor! Yine yükselişte...

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.