Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Eylül Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

13 Eylül 2025 altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son 1 ayda rekor üstüne rekor kıran altın, yatırımcısının yine yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta içi rekorlara doymayan gram altın, haftayı 4 bin 845 TL ile kapatmıştı. Peki yeni güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

13 Eylül 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.844,87 TL – Satış 4.845,64 TL

Ons Altın: Alış 3.643,49 USD – Satış 3.644,06 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.004,00 TL – Satış 8.086,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.008,00 TL – Satış 16.173,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 32.603,00 TL – Satış 33.093,00 TL

Ata Altın: Alış 32.729,06 TL – Satış 33.062,94 TL