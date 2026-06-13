Petrol fiyatları düştü, akaryakıta dev indirim geliyor! İşte yakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih

Petrol fiyatlarındaki küresel olumlu hava akaryakıt pompasına indirim olarak yansıyacak. TGRT Haber sayfasında yer alan habere göre akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor.

AKARYAKITA DEV İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına sirayet etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 16 Haziran 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 4,88 TL fiyat indirimi bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DETAYI

Eşel Mobil Sistemi kapsamında söz konusu indirimin tamamının pompaya yansıması öngörülmüyor. Sistemin işleyişi gereği, tüketici fiyatlarına yansıması beklenen indirim tutarının 1,22 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ POMPAYA YANSIYACAK

İndirime ilişkin net rakamın, 15 Haziran Pazartesi günü saat 16.00’da kesinleşmesi bekleniyor. Öte yandan, 15 Haziran 2026 tarihinde benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.