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Petrol fiyatları düştü, akaryakıta dev indirim geliyor! İşte yakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih

ABD ile İran arasında müzakerelerin olumlu seyirde olması brent petrol fiyatlarını aşağıya çekti. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında düşüşü de beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinde 4,88 TL’lik indirim beklenirken, Eşel Mobil nedeniyle pompaya yansıma sınırlı kalacak. Akaryakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih belli oldu.

Petrol fiyatları düştü, akaryakıta dev indirim geliyor! İşte yakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih
Mustafa Fidan

Petrol fiyatlarındaki küresel olumlu hava akaryakıt pompasına indirim olarak yansıyacak. TGRT Haber sayfasında yer alan habere göre akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor.

Petrol fiyatları düştü, akaryakıta dev indirim geliyor! İşte yakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih 1

AKARYAKITA DEV İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına sirayet etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre 16 Haziran 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 4,88 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Petrol fiyatları düştü, akaryakıta dev indirim geliyor! İşte yakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih 2

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DETAYI

Eşel Mobil Sistemi kapsamında söz konusu indirimin tamamının pompaya yansıması öngörülmüyor. Sistemin işleyişi gereği, tüketici fiyatlarına yansıması beklenen indirim tutarının 1,22 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.

Petrol fiyatları düştü, akaryakıta dev indirim geliyor! İşte yakıt indiriminin pompaya yansıyacağı tarih 3

PAZARTESİ GÜNÜ POMPAYA YANSIYACAK

İndirime ilişkin net rakamın, 15 Haziran Pazartesi günü saat 16.00’da kesinleşmesi bekleniyor. Öte yandan, 15 Haziran 2026 tarihinde benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
68.71
Anahtar Kelimeler:
mazot akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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