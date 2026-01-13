Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ocak Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Güncel Durum: 13 Ocak 2026

Bugün, 13 Ocak 2026. Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.581,22 dolar seviyesinde. Diğer altın türlerinin fiyatları ise Türk Lirası cinsinden belirleniyor.

Gram altın alış fiyatı 6.354,597 TL. Satış fiyatı ise 6.355,388 TL olarak işlem görmekte. Bu rakamlar, yatırımcıların altın yönelik talebine dair ipuçları veriyor. Yurt içindeki ekonomik koşullar ve enflasyon beklentileri, gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.167,36 TL. Satış fiyatı 10.391,06 TL olarak kaydedildi. Yarım altın da benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 20.271,16 TL. Satış fiyatı ise 20.782,12 TL düzeyine ulaştı.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 42.685 TL. Satış fiyatı 43.328 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altının alış fiyatı 103.417 TL. Satış fiyatı ise 104.583 TL’dir. Gremse ve Cumhuriyet altını, uzun dönemli yatırım araçları olarak tercih ediliyor.

Ata altın fiyatları, alışta 42.612 TL ve satışta 42.956 TL seviyesindedir. Ziynet altın ise 40.669,42 TL alış ve 41.437,13 TL satış fiyatlarıyla piyasalarda yer almakta. 14 ayar bilezik gramı, 3.514,89 TL alış ve 4.668,50 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 4.456,99 TL alış ve 5.200 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı 5.807,20 TL alış ve 6.072,43 TL satış fiyatı ile piyasalara girmekte.

Son olarak, serbest has altın alış fiyatı 6.322,824 TL. Satış fiyatı 6.323,611 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcıların bu volatil piyasada dikkatli olmaları önem taşıyor. Altın fiyatları iç ve dış faktörlerden etkilenmeye devam ediyor.

Tüm bu veriler, altın yatırımına yönelmek isteyenler için önemli göstergeler oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde piyasalarda oluşacak gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecektir. Yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi, bilinçli yatırım kararları alabilmeleri açısından hayati öneme sahip.