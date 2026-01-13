FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ocak Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 13 Ocak 2026 itibarıyla küresel dalgalanmalarla dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın 4.581,22 dolar değerindeyken, gram altın alış fiyatı 6.354,597 TL, çeyrek altın ise 10.167,36 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bu volatil piyasada, ekonomideki dalgalanmalar gram, Cumhuriyet, Ata ve ziynet altınlarının değerlerini doğrudan etkiliyor. Ekonomik göstergeler, yatırım kararlarını şekillendiriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 13 Ocak Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Güncel Durum: 13 Ocak 2026

Bugün, 13 Ocak 2026. Altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.581,22 dolar seviyesinde. Diğer altın türlerinin fiyatları ise Türk Lirası cinsinden belirleniyor.

Gram altın alış fiyatı 6.354,597 TL. Satış fiyatı ise 6.355,388 TL olarak işlem görmekte. Bu rakamlar, yatırımcıların altın yönelik talebine dair ipuçları veriyor. Yurt içindeki ekonomik koşullar ve enflasyon beklentileri, gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.167,36 TL. Satış fiyatı 10.391,06 TL olarak kaydedildi. Yarım altın da benzer bir seyir izliyor. Alış fiyatı 20.271,16 TL. Satış fiyatı ise 20.782,12 TL düzeyine ulaştı.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 42.685 TL. Satış fiyatı 43.328 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altının alış fiyatı 103.417 TL. Satış fiyatı ise 104.583 TL’dir. Gremse ve Cumhuriyet altını, uzun dönemli yatırım araçları olarak tercih ediliyor.

Ata altın fiyatları, alışta 42.612 TL ve satışta 42.956 TL seviyesindedir. Ziynet altın ise 40.669,42 TL alış ve 41.437,13 TL satış fiyatlarıyla piyasalarda yer almakta. 14 ayar bilezik gramı, 3.514,89 TL alış ve 4.668,50 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı ise 4.456,99 TL alış ve 5.200 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gramı 5.807,20 TL alış ve 6.072,43 TL satış fiyatı ile piyasalara girmekte.

Son olarak, serbest has altın alış fiyatı 6.322,824 TL. Satış fiyatı 6.323,611 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcıların bu volatil piyasada dikkatli olmaları önem taşıyor. Altın fiyatları iç ve dış faktörlerden etkilenmeye devam ediyor.

Tüm bu veriler, altın yatırımına yönelmek isteyenler için önemli göstergeler oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde piyasalarda oluşacak gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecektir. Yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi, bilinçli yatırım kararları alabilmeleri açısından hayati öneme sahip.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni paraları tedavüle girdi: 3 ay süre verildiYeni paraları tedavüle girdi: 3 ay süre verildi
Ocak sıfır araç kampanyası belli oldu! İşte güncel fiyatlarOcak sıfır araç kampanyası belli oldu! İşte güncel fiyatlar

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.350,44
6.351,22
% -0.26
10:54
Ons Altın / TL
197.880,47
197.978,03
% -0.05
11:09
Ons Altın / USD
4.587,32
4.587,88
% -0.13
11:09
Çeyrek Altın
10.160,71
10.384,24
% -0.26
10:54
Yarım Altın
20.257,86
20.768,43
% -0.26
10:54
Ziynet Altın
40.642,82
41.409,94
% -0.26
10:54
Cumhuriyet Altını
42.685,00
43.328,00
% 1.28
17:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.